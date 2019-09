Di Maio insiste: "Il voto ai sedicenni"

"Ilaiè una proposta che portiamo avanti da sempre e che sosteniamo con forza". Lo scrive il capo politico del M5S Disu Facebook. "Discutiamone in Parlamento". "Se a 16 anni un giovane può lavorare e pagare le tasse,dovrebbe avere anche il diritto di votare e scegliere chi decide della sua vita", aggiunge. "In Italia, a seconda del momento, i giovani vengono definiti 'choosy',viziati,"gretini. Per noi questi giovani vanno rispettati, ascoltati e messi al centro della nostra politica".(Di lunedì 30 settembre 2019)