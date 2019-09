Delitto D' Antona | reddito di cittadinanza all' ex brigatista La polemica di dem e

Fonte : repubblica

(Di lunedì 30 settembre 2019) Federica Saraceni è stata condannata a 21 anni e 6 mesi per l'omicidio del giuslavorista ed è ai domiciliari. La Lega: "Insulto intollerabile per i parenti della vittima e per tutte le persone perbene"

