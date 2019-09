Def | più vicino il superbonus di 475 euro per chi spende fino a 2500 euro con carte

Def : Misiani - ‘ridurre e rendere più equo il carico fiscale’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Ridurre e rendere più giusto il carico fiscale è un obiettivo di tutto il governo. Lo raggiungeremo lavorando a testa bassa, come stiamo facendo, per trovare insieme le soluzioni più efficaci e credibili. Con spirito costruttivo e senso di responsabilità, perché siamo parte di una coalizione e ognuno deve fare la propria parte”. Lo scrive il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, ...

Manovra : più flessibilità - Deficit al 2 - 2% «Cuneo fiscale - taglio graduale» : Il ministro dell'Economia: «Non è serio cambiare la situazione continuamente. Quota 100 è una misura che va a esaurimento e non la aboliremo». E ha aggiunto: «C'è il conto del Papeete che ci è stato lasciato da pagare»

Manovra - riforma Iva e Deficit più alto : Prima il confronto con l'Unione europea, poi la taratura esatta degli obiettivi di finanza pubblica. Il metodo con cui il governo Conte bis sta lavorando alla Nota di aggiornamento al Def e alla...

Deforestazione e incendi - l’Africa è peggio dell’Amazzonia : in Brasile brucia anche il Pantanal - la più grande zona umida del mondo : Gli incendi hanno devastato l’Amazzonia e la notizia del polmone della Terra in fiamme ha fatto il giro del mondo (seppur con un certo ritardo). Eppure la Deforestazione sta colpendo maggiormente i Paesi dell’Africa occidentale e del Bacino del Congo, ma di questo si parla ancora meno. A denunciarlo è l’ultimo rapporto sulla Dichiarazione delle Foreste di New York – firmata nel 2014 con l’obiettivo di firmare il ...

Le aziende non vogliono più essere Definite “tech”? : Zuckerberg in audizione al Congresso americano (foto: Alex Wong/Getty Images) Se per un lungo periodo – iniziato almeno dagli anni Ottanta – l’aura mistica della Silicon Valley ha portato moltissime aziende (statunitensi e non) a cercare di fregiarsi della dicitura tech, oggi il trend sembra non soltanto arrestato, ma addirittura invertito: i marchi non vogliono più avere molto a che spartire con la tecnologia. Lo spiega Vox in un articolo ...

Deforestazione - se perdiamo la battaglia in Amazzonia e in Siberia non torneremo più indietro : di Carlo Fusco La vita è un dono senza destinatario. Tuttavia la specie umana si erge da sempre a sua padrona indiscussa, in quanto unica dotata di coscienza, consacrata perciò al suo controllo. Un espediente che legittima l’uomo a farne ciò che vuole e assolve dalla colpa, in nome dell’immediato profitto. Nel 2015 la superficie del nostro pianeta era ricoperta da 3999 milioni di ettari di foresta. Nel 1990 erano 4128 milioni. Nell’arco di ...

Confindustria al governo Conte : “Non chieda più Deficit all’Europa” : Il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia parla dal Forum Ambrosetti di Cernobbio e si dice ottimista sul futuro del governo Conte bis, ma avverte Partito Democratico e Movimento 5 Stelle in vista della manovra: "La prima cosa da non fare è quella di chiedere più deficit per finanziare la politica corrente".Continua a leggere

Calciomercato Sampdoria : praticamente sfumati Defrel e Simeone - Rigoni pista più che viva : Archiviato il capitolo cessione del club, con la pubblicazione della lettera di intenti tra le parti, la Sampdoria deve ora dedicarsi al Calciomercato. Di Francesco ha infatti chiesto almeno tre pedine per completare il proprio scacchiere: un esterno offensivo, un centrocampista e un vice Quagliarella con la società che ha promesso al mister di accontentarlo. Gli uomini di mercato del club genovese hanno quindi accelerato per portare a casa ...

Governo - il programma M5s-Pd : “Taglio del cuneo - salario minimo - revisione concessioni. Investimenti green con più Deficit” : Più flessibilità da chiedere alla nuova Commissione europea per “rafforzare la coesione sociale” con Investimenti pubblici in ottica green. Poi il via libera al salario minimo e alla web tax, una nuova legge sul conflitto di interessi, la riforma dei meccanismi di elezione del Csm, una revisione dei decreti sicurezza per andare incontro alle osservazioni arrivate dal Quirinale, il taglio dei parlamentari “nel primo calendario utile della Camera” ...

Più prevenzione su 25-40enni per evitare Default Ssn nel 2050 : Roma, 23 ago. (AdnKronos Salute) – L’Italia è tra i 3-4 paesi al mondo con l’età media della popolazione più alta, “questo comporta un ripensamento completo non solo dell’assistenza sanitaria ma anche del welfare. Nel 2050 ci saranno più anziani che giovani ed esploderà il problema della sostenibilità del Ssn. Occorre quindi agire oggi su chi ha tra i 25 e i 40 anni, con la prevenzione e stili di vita più sani, per ...

