Def | Marattin a Franceschini | ‘cambiato idea su aumento Iva? bene’**

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Ciao Dario. A noi non interessa la visibilità: a noi basta non aumentare l’. Stanotte proponevi di aumentare di 5 o addirittura 7 miliardi di “¬ il gettito. Se hai cambiato, buon segno! Buon lavoro”. Luigidi Italia Vreplica così al dem Dariovia twitter. L'articolo, ‘cambiatosu? bene’** CalcioWeb.

VoxpublicaNews : A poche ore al Consiglio dei ministri convocato per l'approvazione della Nota di aggiornamento al Def, nell'esecuti… - MarcoP58679600 : @Ifatticapitali @marattin @lucianonobili Il governo è alle prese col DEF 2020, e non in campagna elettorale perenne… -