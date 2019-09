Def : Conte - family act e codice per disabilità : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Vogliamo perseguire un family act che metta ordine a tutta la selva di agevolazioni e tax expenditures a favore delle famiglie. Vogliamo dare un segnale anche alle persone con disabilità e lofaremo con l’adozione di un codice per la disabilità”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi seguita alkl’approvazione del Nadef. L'articolo Def: ...

**Def : Conte - in Ue sensibilità per manovre espansive** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Possiamo anche dire che dalle interlocuzioni che abbiamo avuto fin qui con le istituzioni europee c’è una sensibilità verso una fiscal stance espansiva, c’è comunque consapevolezza, a livello europeo, della necessità di consentire l’utilizzo dello spazio fiscale e quindi anche manovre un po’ più espansive rispetto al passato”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una ...

Def : Conte - ‘cambiato idea per renziani? Decisione non era stata presa’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Ieri c’è stata la prima riunione allargata del governo, abbiamo lavorato per molte ore, ma quel che dico vale per ieri, per domani e dopodomani. Ci saranno tanti confronti con chi sostiene il governo, ed è errata la ricostruzione per cui qualcuno ha fatto cambiare idea a qualcun’altro. Se avessimo già deciso, non ci sarebbe stato alcun confronto. C’erano invece vari scenari, non ...

Def : Conte - family act e codice per disabilità : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Vogliamo perseguire un family act che metta ordine a tutta la selva di agevolazioni e tax expenditures a favore delle famiglie. Vogliamo dare un segnale anche alle persone con disabilità e lofaremo con l’adozione di un codice per la disabilità”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi seguita alkl’approvazione del Nadef.L'articolo ...

Def : Conte - incentivare uso carte e inasprire pene evasori : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Siamo consapevoli di dover lavorare per inasprire le pene ai grandi evasori, ma anche che occorre realizzare per tutti i cittadini un grande patto sociale ed economico perché uno degli strumenti più efficaci è incentivare l’uso della moneta elettronica e i trasferimenti digitali”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi seguita ...

**Def : Conte - in Ue sensibilità per manovre espansive** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Possiamo anche dire che dalle interlocuzioni che abbiamo avuto fin qui con le istituzioni europee c’è una sensibilità verso una fiscal stance espansiva, c’è comunque consapevolezza, a livello europeo, della necessità di consentire l’utilizzo dello spazio fiscale e quindi anche manovre un po’ più espansive rispetto al passato”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in ...

Def : Conte - ‘cambiato idea per renziani? Decisione non era stata presa’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Ieri c’è stata la prima riunione allargata del governo, abbiamo lavorato per molte ore, ma quel che dico vale per ieri, per domani e dopodomani. Ci saranno tanti confronti con chi sostiene il governo, ed è errata la ricostruzione per cui qualcuno ha fatto cambiare idea a qualcun’altro. Se avessimo già deciso, non ci sarebbe stato alcun confronto. C’erano invece vari scenari, non ...

Manovra da 29 miliardi. Conte : 'Iva non aumenta. Deficit al 2 - 2% nel 2020 : Il governo ha trovato le risorse per evitare l'aumento dell'Iva. «La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'Iva, 23 miliardi sono stati trovati,...

Def - Conte punta a famiglia e disabilità : 22.24 "Il salario minimo è nel programma di governo, collegato a un contratto di riferimento e al problema della rappresentanza sindacale e all'efficacia" per tutti "dei contratti collettivi del lavoro". Così il premier Conte alla presentazione della Nota del Def. Sull'evasione fiscale: "Non stupisca la stima, potenziale di 12,5 mld. Si possono recuperare risorse finanziarie incrementando i pagamenti elettronici". E sottolinea: "Faremo Family ...

Def : Conte - ‘non stupisca stima evasione - potenziale 12 - 5 mld’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – La stima di 7 miliardi dalla lotta all’evasione “non deve sorprendere, e non devono sorprendere le stime consistenti sulle possibilità di recuperare ingenti risorse finanziarie incrementando i pagamenti elettronici”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.“Ci sono varie stime in circolazione – spiega il presidente del Consiglio – considerate ...

**Def : Conte - salario minimo in programma governo** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Il salario minimo è nel programma di governo, collegato a un contratto di riferimento e al problema della rappresentanza sindacale e all’efficienza erga omnes dei contratti di lavoro collettivi”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. L'articolo **Def: Conte, salario minimo in programma governo** sembra essere il primo su Meteo Web.

Def : Conte - ‘non stupisca stima evasione - potenziale 12 - 5 mld’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – La stima di 7 miliardi dalla lotta all’evasione “non deve sorprendere, e non devono sorprendere le stime consistenti sulle possibilità di recuperare ingenti risorse finanziarie incrementando i pagamenti elettronici”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.“Ci sono varie stime in circolazione – spiega il presidente del Consiglio – ...

**Def : Conte - salario minimo in programma governo** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Il salario minimo è nel programma di governo, collegato a un contratto di riferimento e al problema della rappresentanza sindacale e all’efficienza erga omnes dei contratti di lavoro collettivi”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.L'articolo **Def: Conte, salario minimo in programma governo** sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Def : Conte - taglio cuneo fiscale già dall’anno prossimo** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Iniziamo già dall’anno prossimo a ridurre il cuneo fiscale”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.L'articolo **Def: Conte, taglio cuneo fiscale già dall’anno prossimo** sembra essere il primo su CalcioWeb.