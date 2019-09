Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) Non è una voce del tutto nuova, in quanto già se ne era parlato nelle scorse settimane, ma inizia a farsi sempre più insistente, nonostante le smentite del suo agente Mino Raiola, la possibilità che Zlatan Ibrahimovic diventi un nuovo calciatore delJuniors. E’ l’attaccante svedese Jorge Anrò, membro del consiglio d’amministrazione del club argentino, ad uscire allo scoperto ai microfoni di ‘MundoRadio’: “Ibrahimoviccon ilJuniors, è vero cheindiqui da noi. La società è in un ottimo momento dal punto di vista finanziario, al punto da poter permettersi lussi come questo. Saremmo indi pagare lo stipendio di Zlatan”.L'articolo Dall’Argentina: “Ibracon ilindiqui” CalcioWeb.

CalcioWeb : Dall'Argentina insistono: 'Ibra vuole giocare con il Boca, siamo in grado di portarlo qui' -