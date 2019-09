DALLA CINA Lao Xi | Renzi-Conte | la guerra per il centro che dimentica la crisi

Calciomercato Napoli - Callejon tentato DALLA CINA : le ultime : Calciomercato Napoli, Callejon tentato dalla Cina: le ultime Calciomercato Napoli Callejon| Callejon rischia il clamoroso addio. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis e Carlo Ancelotti hanno più volte ribadito la volontà di voler confermare l’attaccante ex Real Madrid. Al momento, tuttavia, la situazione resta completamente bloccata. Il contratto di Callejon scade a ...

Nella mia cucina - il programma di Carlo Cracco diventa un caso politico. Freccero : “E’ pagato DALLA pubblicità - bisogna rispettare il contratto” : Nella mia cucina, il nuovo programma di Carlo Cracco in onda nel pomeriggio di Rai2, rischia di diventare un caso politico-televisivo. Non solo per i bassi ascolti, fermi tra il 2 e il 3% di share, ma per le dichiarazioni rilasciate ieri al FattoQuotidiano.it dal direttore Carlo Freccero: “E’ un programma pagato dalla pubblicità, invece di fare audience porta soldi. Mi aspettavo di più? Sinceramente no, non è da considerare come un ...

Cos’è questo inquietante video che arriva DALLA Cina : Mostra centinaia di persone, probabilmente musulmani uiguri, legate e bendate in attesa di essere caricate su un treno dalla polizia cinese

Sempre più merci vanno e vengono DALLA CINA in treno : I container che viaggiano sulle nuove tratte veloci che collegano i due continenti aumentano di anno in anno, in entrambi i sensi

DALLA CINA/ Lao Xi : è in arrivo il patto Renzi-Salvini : Per capire cosa sta accadendo occorre riandare al periodo cinese "delle primavere e degli autunni". A Renzi e Salvini non resta che allearsi

DALLA CINA al Guatemala : ecco la «multinazionale tascabile» della neve sintetica : Nata poco più di vent’anni fa, la bergamasca neveplast è diventata leader mondiale nella nicchia della neve sintetica, realizzando oltre duemila impianti in cinque continenti (compresa la pista più lunga mai realizzata)

L’Australia è stata vittima di un attacco hacker DALLA Cina : Australia, la Sydney Opera House (foto: Getty Images) La Cina avrebbe effettuato un attacco informatico ai danni del parlamento dell’Australia e dei tre maggiori partiti politici poco prima delle elezioni che si sono tenute a maggio. A confermare l’attacco è stata L’Australian Signals Directorate (Asd), l’agenzia d’intelligence informatica del paese, che ha spiegato che Pechino è stato il diretto responsabile dell’attacco avvenuto nel mese ...

DALLA CINA/ Lao Xi : il centro - vuoto - di Cairo e il "progetto-paese" che manca : In Italia nessuno sembra avere un progetto politico. Nemmeno Urbano Cairo, che potrebbe contribuire a disgregare il paese

DALLA CINA/ Lao Xi : il proporzionale M5s-Pd consegna l'Italia al caos : LIl governo Conte 2 ottiene la fiducia al Senato con 169 sì, 133 no e 5 astenuti. Ora M5s e Pd intendono accelerare sulla riforma del sistema elettorale

DALLA CINA/ Lao Xi : i tre sconfitti che regalano l'Italia all'instabilità : In Italia ci sono tre sconfitti: Salvini, con i suoi guai internazionali, Renzi, ora senza possibilità di movimento, e il parlamento stesso

DALLA CINA/ Il patto M5s-Pd sbaglia lo "shi yu" e prepara la nuova crisi : Il governo giallo-rosso, nato senza un vero dibattito pubblico, mette in evidenza la questione vera: in Italia c'è un deficit di democrazia

DALLA crisi con la Francia all’apertura alla Cina : Di Maio conquista la Farnesina : Trentatré anni, il leader politico dei Cinque Stelle è stato il più giovane vicepresidente della Camera. Al governo con la Lega nell’esecutivo giallo verde, da vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, è stato impegnato in un spalla a spalla costante con Matteo Salvini. Con la caduta dell’esecutivo dopo lo strappo del leader del Carroccio, ha fatto alla fine un passo indietro sulla vicepresidenza: la mossa ha sbloccato la ...

DALLA CINA/ Lao Xi : Grillo segretario del Pd - la proposta seria di D'Alema : C'è stato un tempo in cui Grillo voleva correre come segretario del Pd e Fassino gli suggerì di farsi un suo partito. Sembrava uno scherzo

Bimba di 12 anni risucchiata DALLA pompa in piscina - Alisa Adamova muore davanti ai genitori : Bambina di 12 anni risucchiata dalla pompa della piscina, muore in vacanza davanti ai genitori. Il padre, non vedendola riemergere, si è buttato in acqua e ha tentato di liberarla senza però riuscirci. Il suo braccio è stato risucchiato da una pompa di filtraggio della piscina in cui stava nuotando ed è rimasta così sott’acqua per 15 minuti. Così è morta Alisa Adamova, 12 anni, originaria di San Pietroburgo, in Russia. L’incidente è avvenuto ...