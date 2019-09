Dal finestrino vedono il motore che si scoperchia al decollo | terrore tra i passeggeri a

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) Daldell’aereoilmentre perde un pezzo della copertura in fase di: tanta paura per le 189 persone a bordo del Boeing 737 della compagnia americana United Airlines, decollato da Denver con destinazione Orlando (USA). L’aereo ha perso parte della copertura delpochi minuti dopo il, ed è stato costretto a rientrare all’aeroporto di partenza. Ildi sinistra ha iniziato a perdere pezzi, e non solo quelli della copertura. Il comandante è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza mentre tra iera tanta la paura. A bordo dell’aereo che operava il volo nazionale UA293 ci sono stati attimi di: “Quando l’aereo ha accelerato per alzarsi abbiamo visto volare pezzi die delle fiamme,” ha raccontato un passeggero. I media locali riferiscono che non si sono registrati ulteriori ...

