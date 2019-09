Da Marte alla sala operatoria | come l’innovazione aerospaziale anfluenza la medicina

Pallavolo – World Cup : l’Italia pronta al debutto - Martedì la prima sfida contro il Giappone : Per l’Italia è già tempo di voltare pagina e di concentrarsi sull’ultimo impegno di questa lunga e intensa stagione internazionale, ossia la quattordicesima edizione della World Cup martedì 1 ottobre si alzerà il sipario sulla 14° edizione della World Cup maschile e gli azzurri di Gianlorenzo Blengini faranno il proprio esordio contro i padroni di casa del Giappone (ore 12.20 italiane). AFP/LaPresse Dopo l’eliminazione ai quarti di ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : eliminate Fantini nel Martello e Vandi negli 800. Tortu e Jacobs nei 100 metri! Trost punta alla finale - Dossena nella maratona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.53: Errore di Roberta Bruni al primo tentativo a 4.35 nell’asta 16.53: E’ eliminata Eleonora Vandi che chiude solo sesta 16.51: Vandi nelle retrovie dopo il primo giro. Batteria lenta 16.44: La ucraina Natalia Prishchepa vince la quinta e penultima batteria degli 800 in 2’03″22, secondo posto per la cinese Wang (2’03″25), terza la britannica Bell ...

Ascolti TV | Martedì 24 settembre 2019. La Strada di Casa 17.5% - Cado dalle Nubi 13.4% - la Pallavolo al 6% : La Strada di Casa 2 - Silvia Mazzieri Su Rai1 La Strada di Casa 2 ha conquistato 3.953.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale 5 Cado dalle Nubi ha raccolto davanti al video 1.910.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Francia-Italia ha interessato 1.503.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Logan – The Wolverine ha catturato l’attenzione di 1.654.000 spettatori (8%). Su Rai3 ...

La rassegna stampa di Martedì 24 settembre – Le prime pagine di calcio : “Messi-CR7 - veleno alla Scala” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. “Messi-CR7, veleno alla Scala”, titola la Rosea con riferimento ai premi consegnati a Milano nella giornata di ieri, l’argentino incoronato e Cristiano Ronaldo non si presenta, la Fifa furiosa, chiama i top 11 sul palco e lo ...

Una valanga su Marte : straordinaria immagine catturata dalla sonda MRO della NASA : La potentissima fotocamera HiRISE installata sulla sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) della NASA ha catturato la straordinaria immagine di una valnga su Marte. Lo scatto, immortalato nel mese di maggio, mostra blocchi di ghiaccio che si schiantano al suolo da una parete rocciosa alta 500 metri, dando vita a un'intensa nube di polveri. Il fenomeno si è verificato a 370 km dal Polo Nord marziano.Continua a leggere

Bitter Sweet puntata Martedì 10 settembre : Ferit viene allontanato dalla moglie : La soap opera turca Bitter Sweet è ormai agli sgoccioli. Il successo riscosso è stato davvero notevole, dal momento che il seguito di telespettatori e di interazioni sul web è esponenziale. Ad ogni modo, dopo la puntata odierna, restano solo altri quattro appuntamenti per scoprire come si evolveranno tutte le situazioni ancora in gioco. Nel corso della puntata di domani, martedì 10 settembre, infatti, si vedrà che Nazli si troverà costretta ad ...

In edicola sul Fatto del 2 settembre. Conte : “Cambierà la regola del 3%”. Il premier in diretta alla festa del Fatto : “Governo fra Martedì e mercoledì” : alla festa del Fatto Prima mossa di Conte: “Sarà cambiato il Patto di Stabilità” Il premier incaricato: “Voglio pesare nell’Ue” Ma non scioglie il nodo dei vice: “Io 5 Stelle? Formula inappropriata” di Paola Zanca Visti da lontano/2 di Marco Travaglio L’ho scritto l’altro giorno e lo ripeto: seguire gli ultimi giorni della crisi di governo dalla festa dei 10 anni del Fatto quotidiano anziché da Roma è stato un privilegio. Così come seguire ...

Venezia 76 - la protesta della presidente di giuria Martel : «Alla cena di Gala di Polanski non ci sarò» : La 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia non è ancora iniziata, ma già esplodono le prime polemiche. «Non ci sarò alla cena di Gala di Polanski per non...

Venezia - la presidente di giuria Lucrecia Martel : “Non andrò alla cena di gala di Polanski” : Si accende il dibattito su “J'accuse” e sulle quote rosa. La regista argentina: «Rappresento molte donne che stanno lottando su temi di questo tipo e non vorrei essere in sala e applaudire». Poi aggiunge: «Non sono in alcun modo contraria alla presenza del suo film in concorso»

Guida Tv Martedì 27 agosto - i programmi di oggi : Pallavolo - Fratelli Unici e Chicago Fire : programmi Tv di martedì 27 agosto – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Fratelli Unici Rai 2 ore 21:00 Europei Pallavolo Femminile, Italia-Slovenia Rai 3 ore 21:20 Professore per amore Canale 5 ore 21:15 Windstorm – Liberi nel vento Rete 4 ore 21:30 Stasera Italia – Speciale Italia 1 ore 21:20 Chicago Fire 6×20-21 1a Tv Free (qui le anticipazioni) La7 ore 20:35 In onda Tv8 ore 21:25 Into Darkness Star ...

Pd-M5s - tutti i nodi da sciogliere entro Martedì. E il fronte pro Conte si allarga all’ala non renziana del Partito democratico : La condizione più difficile, Luigi Di Maio l’ha messa sul tavolo all’ora di cena del primo giorno ufficiale di trattative: i 5 stelle staranno nel governo giallorosso solo se Giuseppe Conte sarà premier. L’accelerazione è arrivata dopo che Beppe Grillo ha pubblicato il post in sostegno del presidente del Consiglio: il faccia a faccia tra il leader M5s e Nicola Zingaretti, prima smentito, è stato organizzato per cena. E’ ...

Un’esplosione avvenuta Martedì alla sede dell’Agenzia delle entrate danese a Copenaghen è stata causata intenzionalmente : La polizia di Copenaghen, in Danimarca, ha detto che l’esplosione avvenuta martedì sera nella sede dell’agenzia delle entrate nazionale, nell’est della città, è stata provocata intenzionalmente. La facciata dell’edificio è stata gravemente danneggiata, ma nessuno è stato ferito. La polizia

Fedele a Radio Marte : “Elmas voto 5 alla prestazione - per contrastare la Juventus…” : Enrico Fedele, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, parlando delle strategie del Napoli sul mercato: “Ancelotti vuole James Rodriguez, nel suo ruolo ci sono già tanti interpreti, il presidente preferirebbe altro perché teme che non possa servire e costa tanto. Il presidente sembra deciso a prendere una prima punta. Marsiglia? voto 7 alla prestazione, ho visto una squadra brillante. Serve una prima punta, che deve arrivare già dal nostro ...