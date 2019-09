Crescere con due mamme o papà non ha nessun effetto negativo sulla salute del bambino

La destra sovranista mi attacca su Greta. In procinto di farmi Crescere le trecce - confermo : sono nazisti : Noi, Greta Thunberg e i sovranisti. “Il Primato Nazionale”, quotidiano appunto sovranista, con la firma di Valerio Benedetti, mi riserva affettuose parole: “Fulvio Abbate era un fine umorista e un giornalista fuori dal coro. Fulvio Abbate era un intellettuale irregolare, la coscienza autocritica (e autoironica) della sinistra. Ma ora scrive per l’Huffington Post. E quindi è diventato una «vecchia ...

M5S Lazio in assemblea regionale il 28 settembre : per essere attivi - Crescere nel confronto - continuare a tenere accese le idee : Roma – “Non basta osservare quello che il MoVimento fa o non fa. Se uno ci crede deve diventare attivo, altrimenti perderemo, altrimenti è inutile votarci”. Questo era Gianroberto Casaleggio e questo è ancora lo spirito con cui come M5S ci rivediamo, anche quest’anno, in assemblea regionale. Il prossimo sabato 28 settembre, presso l’Hotel Sheraton Parco de’ Medici a Roma, ci sarà l’occasione di confrontarci, raccogliere le idee, misurarci ...

Il circolo virtuoso tra libri - scuola e impresa per fare Crescere civiltà e sviluppo economico : “L’istruzione dei ragazzi è interesse primario della Repubblica”. Davanti alla platea del Parco della Musica a Roma, dove si celebrano i 150 anni di vita dell’Aie, l’Associazione degli editori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lega libri e libertà, insiste sul valore civile della lettura e insiste sul fatto che “la cultura sta alla base della crescita civile del Paese”.Il ...

Imprese : a Palermo la seconda edizione di 'Crescere in Digitale' (2) : (AdnKronos) - "Questa iniziativa - sottolinea il presidente della Cciaa di Palermo Enna Alessandro Albanese - è importante per almeno due motivi: offre uno sbocco occupazionale di grande potenziale ai ragazzi e contestualmente stimola le Imprese a digitalizzarsi. Due fattori essenziali sui quali la

Imprese : a Palermo la seconda edizione di ‘Crescere in Digitale’ : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – Diffondere le competenze digitali tra i giovani e avvicinare al web le Imprese italiane. E’ l’obiettivo di ‘Crescere in Digitale’ il progetto di Anpal e Ministero del Lavoro – realizzato in partnership con Unioncamere e Google a valere sulle risorse Pon ‘Iniziativa Occupazione Giovani’ – che domani, martedì 17 settembre, arriva nella sua seconda edizione ...

Ceta - l’accordo di libero scambio con il Canada divide Pd e M5s. Fa Crescere l’export del 13% - “ma riduce standard di sicurezza alimentare” : Il Ceta fa crescere l’export in Canada, ma i dati disponibili a quasi un anno dall’applicazione in forma provvisoria dell’accordo di libero scambio tra Ue e Canada, non accorciano le distanze tra le forze di maggioranza del Governo Conte-bis e non bastano a spazzare via i dubbi (di parte dell’esecutivo, ma anche di associazioni e organizzazioni internazionali), sugli effetti concreti della ratifica da parte del nostro Paese dell’accordo che ...

Aiutate Alexa a Crescere con le vostre risposte - intanto che Amazon lancerà nuovi dispositivi il 25 : Amazon si appresta a lanciare un nuovo dispositivo con Alexa, e intanto apre il programma Alexa Answers a tutti, per migliorare la qualità delle risposte. L'articolo Aiutate Alexa a crescere con le vostre risposte, intanto che Amazon lancerà nuovi dispositivi il 25 proviene da TuttoAndroid.

Meret : “Sette gol in due partite sono tanti - ma miglioreremo. Falza partenza con la Juve - poi abbiamo rimontato. Con Samp e Liverpool vogliamo fare bene - il Napoli ti fa Crescere…” : Alex Meret a Radio Kiss Kiss Napoli Il portiere del Napoli Alex Meret, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del Napoli calcio. Ecco quanto ha dichiarato: “E’ stata una settimana molto positiva per la Nazionale, abbiamo ottenuto due vittorie importantissime che ci avvicinano agli Europei. E’ un orgoglio per me aver fatto parte del gruppo. Spero ...

Il mercato dei dispositivi indossabili intelligenti continua a Crescere - con Apple sempre in testa : Gli smartphone continuano a essere i dispositivi più venduti di molte compagnie, ma ci sono anche tanti altri prodotti che hanno un mercato florido. I cosiddetti dispositivi indossabili intelligenti, smartwatch, smartband e auricolari wireless per intenderci, per quanto non siano al centro delle notizie a livello internazionale sono comunque sempre più ricercati dai consumatori. Secondo […] L'articolo Il mercato dei dispositivi ...

Conflitto interessi : Gasparri - ‘colpire quello di Casaleggio e far Crescere aziende’ : Roma, 7 set. (AdnKronos) – “Oggi il Conflitto d’interessi è quello di Casaleggio, che con Rousseau controlla la vita democratica del Paese senza alcuna trasparenza. Una società privata che impone la ‘decima’ ai parlamentari M5S. Vorrei una legge contro questo Conflitto. Le aziende italiane sono troppo piccole in confronto ai colossi planetari: bisogna farle crescere, non aggredirle. Sarebbe l’ennesimo ...

Filca Cisl Lazio : lunga lista di morti in cantiere continua a Crescere : Roma – “Due morti e quattro feriti in una settimana tra i cantieri edili del Lazio. Sette le vittime dall’inizio dell’anno. Mentre la politica, a tutti i livelli, continua a fare le sue strategie di governo ed a occuparsi dei massimi sistemi con scarsi risultati, in edilizia si continua a morire”. Lo scrive in una nota il Segretario generale della Filca Cisl del Lazio, Fabio Turco. “La causa dei troppi ...

Governo - Zingaretti : “Vale la pena provarci per riaccendere l’economia italiana - riprendere stagione di investimenti e far Crescere il lavoro” : “Vale la pena provarci per il bene dell’Italia”: quindi “per riaccendere l’economia italiana, unire il Nord e il Sud del Paese, riprendere una stagione di investimenti, far crescere il lavoro“. In un video su Facebook il segretario Pd, Nicola Zingaretti, elenca i vantaggi e i propositi del Governo M5s-Pd in via di formazione. “Lo so che è difficile ma stiamo facendo di tutto per dare al Paese un nuovo ...