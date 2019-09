Conte | Vi do una bella notizia | trovati i 23 miliardi per bloccare l' Iva

Giovane coppia trova nel suo giardino una vecchia cassaforte Contenente tanti soldi - diamanti e gioielli d’oro - sono felicissimi ma poi succede qualcosa d’impensabile : Hanno trovato una fortuna sotterrata nel loro giardino. Una fortuna che non avevano mai ipotizzato di avere. Una coppia Matthew Emanuel e la moglie Maria Colonna nel giardino della loro casa di Staten Island a New York hanno trovato una cassaforte contenente banconote, gioielli e pietre preziose per un valore complessivo di oltre 52 mila euro. I due non potevano accorgersene di nulla se alcuni cervi non avessero messo sotto sopra il ...

Legge di Stabilità 2020 : per Conte serve una manovra espansiva : Mancano pochi giorni alla pubblicazione della nota di aggiornamento del nuovo Documento di Economia e Finanza e il Governo Conte lavora incessantemente sui numeri al fine di portare il deficit al 2,3%. Appare ormai abbastanza chiaro che le misure bandiera del precedente Governo giallo-verde non verranno toccate come spiegato anche dal Premier Giuseppe Conte. Conte: 'Conservare la flat tax per le partite Iva' "Reddito di cittadinanza e Quota 100 ...

Formula 1 – Ferrari - Binotto ne è convinto : “Leclerc è una realtà - Contenti di Vettel. Abbiamo messo pressione alla Mercedes” : Mattia Binotto contento per la pole position di Charles Leclerc a Sochi: il team principal della Ferrari si complimenta con il pilota monegasco e parla delle differenze fra la Rossa e la Mercedes Sesta pole position dell’anno, quarta consecutiva, è un Charles Leclerc in grande spolvero quello che a Sochi si mette davanti ad Hamilton e al compagno di squadra Vettel (3°), guadagnandosi il primo posto in griglia nel Gp di ...

Conte rompe il tabù del Mattarella bis : “Vorrei una personalità come lui” : Giuseppe Conte lancia il “Mattarella bis”, rimescolando le carte sul prossimo inquilino del Quirinale. "Non spetta a me" una decisione su chi andrà al Colle, "non sono neanche parlamentare", ma "posso dire che vorrei una personalità come Mattarella", dotata di "equilibrio, esperienza politica, saggia e anche alla mano". In altri termini, “se Mattarella fosse disponibile a un secondo mandato…”. Un messaggio chiaro all’indirizzo della sua ...

Suicidio assistito - Conte : "Dubito esista un diritto alla morte - serve una legge" : Il presidente del Consiglio frena dopo che la Consulta lo ha definito "lecito" in casi come quello di Dj Fabo

Fine vita - Conte : "Si' all'obiezione di coscienza per i medici. Dubito vi sia un diritto di morire - serve una legge" : Mercoledi la Corte Costituzionale ha dichiarato non punibile l'aiuto al suicido in determinati casi e chiesto ancora una volta al parlamento, latitante da un anno, che legiferi. Il premier: Ci vuole l'obiezione di coscienza per i medici.

Conte vuole una manovra espansiva : "Quota 100 e reddito di cittadinanza resteranno" : Lunedì primo vero impegno del governo Conte: l'aggiornamento del Documento economico finanziario. Al premier e al ministro dell'Economia Gualtieri Bruxelles chiede garanzie di sostenibilità senza sforamenti

Salvini - nuova insinuazione su Conte : “Nel suo passato conflitti d’interesse e omissioni”. E’ la quarta allusione in meno di una settimana : Ancora un’allusione. Un’altra prudente insinuazione sul passato di Giuseppe Conte. La quarta inanellata da Matteo Salvini in una manciata di giorni. “La prossima settimana depositeremo in Parlamento un’interrogazione relativa ad alcuni presunti problemi sul passato del signor Giuseppe Conte, riguardo anche alcuni presunti conflitti di interesse e alcune presunte omissioni relativa alla sua carriera – ha annunciato su ...

Omicidio a Canicattì - ucciso un anziano agricoltore per una stradina Contesa : preso il killer : Un agricoltore di 68 anni, Vincenzo Sciascia Cannizzaro di Canicattì (Agrigento), è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti al suo casolare. In manette un 70enne del posto. Il delitto sarebbe riconducibile a diatribe personali e a problemi di vicinato.Continua a leggere

L’Agenzia Europea per i Medicinali ha chiesto di fare controlli specifici su tutti i farmaci che potrebbero Contenere una sostanza probabilmente cancerogena : L’EMA, l’Agenzia Europea per i Medicinali, ha chiesto, in forma precauzionale che tutte le aziende e gli enti che hanno a che fare con il commercio di farmaci nell’Unione Europea si accertino che in quei farmaci non siano presenti tracce

Conte : ‘Accordo con Malta risultato storico’ - Salvini risponde : ‘Sembra una presa in giro’ : Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, in una recente intervista a Sky Tg24, si è detto molto soddisfatto dell’accordo trovato con Malta sul tema dell’immigrazione. ‘E’ un risultato storico e tutti dovrebbero essere soddisfatti’. Il premier ha inoltre rimarcato la volontà di combattere l' immigrazione clandestina, attraverso delle giuste politiche, ma sempre nel rispetto delle vite umane visto che, chi viene qui dalla Libia a bordo di un ...

Matteo Salvini come valanga che si abbatte sul nuovo governo - una parola per tutti - “Conte mi odiava - a Di Maio non stavo simpatico” : Il leader della Lega si è abbattuto come una valanga contro il nuovo governo durante un’intervista rilasciata ieri sera a Skytg24. Matteo Salvini ha fatto intendere che i rapporti nel governo gialloverde durante i 14 mesi non erano proprio idilliaci. L’ex vice Presidente del Consiglio ha in particolare detto che “Conte lo odiava”, mentre “a Di Maio non stavo simpatico”. Prima di condividere qualsiasi azione di governo tra ...

Migranti - Conte : “Per Salvini accordo è una fregatura? Prima tenevamo le persone in mare e la soluzione si trovava dopo le mie telefonate” : “Io rispetto le opinioni di tutti, è nel mio dna, ma vorrei rimarcare che in passato tenevamo le persone in mare e poi la redistribuzione si faceva sulle telefonate nel week end mie e del ministro Moavero. Non è sostenibile dire che adesso non è stato fatto un passo in avanti”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a margine dell’Assemblea Onu, replicando ai giudizi di Matteo Salvini sull’intesa di Malta L'articolo ...

Matteo Salvini e Giuseppe Conte - scontro sui migranti : "Accordo di Malta è una fregatura". "Non essere geloso" : "Non so se Giuseppe Conte si rende conto che è la criminalità che gestisce il traffico di esseri umani in cambio che, forse, gli altri Paesi accoglieranno su base volontaria. Più che un accordo mi sembra una sola, una fregatura". Matteo Salvini, intervistato su SkyTg24 stronca l'accordo sulla redist