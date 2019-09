Conte : “Niente tassa sulle merendine. Abbassare il voto a 16 anni? Sono favorevole - ci pensi il Parlamento” : “Non abbiamo considerato di tassare le merendine“. A dirlo, ospite a Skuola.net, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che chiude la proposta del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti,sulla possibilità di applicare una sorta di “sugar tax”. Sull’abbassamento del diritto di voto a 16 anni, Conte si è detto favorevole: “Ci pensi il Parlamento. A livello di governo possiamo iniziare una ...

Conte : "Niente aumento Iva - trovati i 23 mld""Bonus Befana" per chi paga con le carte : "Stiamo lavorando per portare l'Iva sulle bollette dal 10% al 5%, e su latte, pasta pane dal 4% all'1%", ha aggiunto il premier, precisando che per raggiungere questo obiettivo "dobbiamo incentivare l'uso dei mezzi elettronici, ma serve per questo un piano nazionale".

Giuseppe Conte annuncia : "Trovati 23 miliardi - niente aumento Iva". Promesse su bollette e stipendi : niente aumento dell'Iva, riduzione di quella delle bollette, carte di credito a costo zero, più soldi in busta paga. Giuseppe Conte dice: "Ci sto lavorando". Ma una notizia, "bella", è già una certezza, assicura il premier: "Sterilizziamo l'incremento dell'Iva, neutralizziamo le clausole di salvagua

Giuseppe Conte ora è un modello : di destra - di sinistra. E di niente : Lo stile trasformista del premier dilaga, come una maschera. Cloni del fu avvocato del popolo stanno invadendo la politica, ad ogni livello, nelle città, nelle regioni, nei ministeri. Tra abbracci, selfie e approssimazioni. L'originale, intanto, trotta per palcoscenicii rasentando l'ubiquità Ora anche gli elettori del Pd amano Giuseppe Conte"

Manovra - niente intesa dopo il vertice notturno da Conte con Pd - M5S - Leu e IV : Non bastano quattro ore di vertice notturno a Palazzo Chigi per trovare l'intesa sulle misure da presentare nella nota di aggiornamento al Def. La riunione convocata in nottata dal premier...

Manovra - niente intesa dopo il verticenotturno da Conte con Pd - M5S - Leu e IV : Si alza la tensione nella maggioranza, alla vigilia dell'approvazione della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Le divergenze, tenute sotto traccia fino all'ultimo,...

Conte : "Niente tassa sul contante - <br> ma premiare chi usa la carta di credito" : L'attenzione degli italiani si sposta sulla manovra economica che, molto probabilmente, prevederà l'introduzione di incentivi per chi usa le carte di credito e, in generale, i dispositivi elettronici per effettuare i pagamenti, in quanto sono ritenuti un'ottima arma contro i pagamenti in nero e dunque per combattere l'evasione fiscale. Il Premier Giuseppe Conte ha parlato di un "patto con i contribuenti" che, per l'appunto, ...

Inter-Lazio - Conte sicuro : “se ci esaltiamo non abbiamo capito niente. Sanchez? Non acContento nessuno” : L’allenatore nerazzurro ha parlato della partita con la Lazio, chiedendo ai propri di giocatori di dimenticare il derby per evitare brutte sorprese Il derby da dimenticare, concentrandosi immediatamente sulla sfida con la Lazio, altro match complicato sul cammino dell’Inter. Antonio Conte vuole tenere tutti i propri giocatori sulle spine, affidandosi a coloro che gli regalano ampie garanzie in questo momento. Lapresse Per gli ...

Tasse - Di Maio irritato con Conte. E dà la linea ai suoi : “Niente deviazioni” : Il capo politico dei 5 Stelle innervosito dal protagonismo del premier, reso possibile dalla nuova configurazione del governo. Ecco le ragioni del post (duro) di domenica: «Non saremo certo il partito del Fisco»

Orbán superstar ad Atreju. “No alla solidarietà di Conte. Renzi e Gentiloni non capiscono niente” : Il premier ungherese partecipa alla festa di Fratelli d'Italia a Roma. Accolto con cori e ovazioni dalla platea, attacca l'esecutivo Conte sui migranti, mette in guardia contro "la nuova offensiva della sinistra che in Italia ha separato il governo dal popolo". E si augura che il nostro Paese torni presto nel club sovranista.Continua a leggere

Conte risponde a Sarri : 'Non voglio dire niente - altrimenti dovremmo parlare di bilanci' : La Serie A sta sicuramente fornendo un ottimo spettacolo in queste prime tre giornate: partite ricche di gol, difese 'ballerine', ma anche settori avanzati che garantiscono spettacolo agli spettatori. Non si parla però solo di calcio giocato nelle trasmissioni televisive, ma i protagonisti nelle conferenze e nelle interviste sono spesso i tecnici. In questo inizio stagione, Sarri e Conte stanno rubando la scena, considerando anche il loro ...

Serie A - conferenze stampa 3^ giornata : Ancelotti : “Ok Milik e Insigne - Llorente possibile titolare”. Sarri : “Niente turnover in questa fase”. Conte : “Aspetto il miglior Sanchez” : conferenze stampa 3 giornata- Ecco le conferenze stampa della 3^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Fiorentina-Juventus, poi Napoli-Sampdoria e poi Inter-Udinese. Napoli-Sampdoria Ancelotti: “Le condizioni del San Paolo? Speriamo domani sia tutto ok. La mia è stata una esternazione fatta con il cuore. Gli spogliatoi dovevano essere consegnati il 31 […] L'articolo Serie A, conferenze stampa 3^ giornata: Ancelotti: ...

Inter-Udinese - Conte mette le cose in chiaro : “sento troppe fesserie - qui nessuno ci regala niente” : L’allenatore dell’Inter ha parlato al termine della vittoria sull’Udinese, mettendo in chiaro come la strada da percorrere sia ancora lunga Tre partite e tre vittorie in questa Serie A, l’Inter ha cominciato alla grande la stagione, issandosi in testa alla classifica e superando la Juventus dopo il pareggio di oggi. Claudio Grassi/LaPresse Una situazione positiva che non deve comunque distogliere la squadra dai ...