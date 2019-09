Conte | abbiamo i 23 miliardi | Iva tagliata e superbonus Befana Opposizioni in grande

Manovra - Conte annuncia : “Abbiamo trovato le risorse - l’Iva non aumenta” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annuncia che l'Iva non aumenterà e che i 23 miliardi di euro necessari per sterilizzare le clausole di salvaguardia sono stati trovati. Inoltre, la volontà del governo è quella di far scendere anche l'Iva sulle bollette e su alcuni beni come pasta e pane.Continua a leggere

Formula 1 – Ferrari - Binotto ne è convinto : “Leclerc è una realtà - Contenti di Vettel. Abbiamo messo pressione alla Mercedes” : Mattia Binotto contento per la pole position di Charles Leclerc a Sochi: il team principal della Ferrari si complimenta con il pilota monegasco e parla delle differenze fra la Rossa e la Mercedes Sesta pole position dell’anno, quarta consecutiva, è un Charles Leclerc in grande spolvero quello che a Sochi si mette davanti ad Hamilton e al compagno di squadra Vettel (3°), guadagnandosi il primo posto in griglia nel Gp di ...

Inter-Lazio - Conte sicuro : “se ci esaltiamo non abbiamo capito niente. Sanchez? Non acContento nessuno” : L’allenatore nerazzurro ha parlato della partita con la Lazio, chiedendo ai propri di giocatori di dimenticare il derby per evitare brutte sorprese Il derby da dimenticare, concentrandosi immediatamente sulla sfida con la Lazio, altro match complicato sul cammino dell’Inter. Antonio Conte vuole tenere tutti i propri giocatori sulle spine, affidandosi a coloro che gli regalano ampie garanzie in questo momento. Lapresse Per gli ...

Accordo migranti - Salvini : “È una fregatura. Così i porti sono aperti - ne arrivano già di più”. Conte : “Passo storico - ora abbiamo credibilità” : “Una fregatura. Ora i porti italiani sono aperti. Faccio presente che la nave ong Ocean Viking sta sbarcando 182 migranti in questo momento al porto di Messina”. Prevedibile e tranchant come suo solito, arriva il giudizio di Matteo Salvini sull’Accordo per la redistribuzione dei migranti raggiunto il 23 settembre dall’Italia nel vertice di Malta. “Stanno partendo di più e rischiano di morire di più. Se Conte non lo ...

Regeni - Conte e Di Maio : "Abbiamo incontrato Al Sisi - ci aspettiamo risposte il prima possibile" : Il Premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio hanno incontrato oggi il Presidente dell'Egitto Al Sisi a New York, a margine dell'Assemblea generale ONU. Di Maio, parlando con i giornalisti, ha spiegato:"Il primo incontro che abbiamo avuto io e il presidente Conte stamattina è stato con Al Sisi, abbiamo fatto il punto sulle tematiche tra Italia ed Egitto e ovviamente al centro del colloqui c'è stato il caso Regeni. Noi ci ...

Rugby - Mondiali 2019. O’Shea : “La mia Italia non è questa - siamo delusi”. Parisse : “Non siamo Contenti ma abbiamo vinto” : L’Italia ha sconfitto la Namibia per 47-22 ai Mondiali 2019 di Rugby, esordio vincente per la nostra Nazionale che ha messo a segno sette mete conquistando anche il punto di bonus ma la prestazione degli azzurri in Giappone non ha incantato. Sergio Parisse e compagni hanno faticato a ingranare, sono sembrati sottotono contro un avversario oggettivamente modesto e hanno avuto delle difficoltà a esprimere il loro gioco: bisognerà ...

Conte 2 - quali sono le priorità per i cittadini? L’abbiamo chiesto agli utenti di Change.org : L’Italia ha un nuovo governo: i partiti politici che lo sostengono hanno scritto a tavolino un programma. Ma avranno chiesto ai cittadini quali sono le loro priorità? Ogni giorno ascoltiamo la voce di politici, giornalisti e opinionisti, ma noi crediamo che la voce più importante sia quella delle persone. Per questo abbiamo chiesto a molti dei nostri utenti di Change.org in Italia di suggerire al governo quali dovrebbero essere i punti più ...

Barbara d'Urso : "Io e Mara Venier non abbiamo mai litigato. Vorrei intervistare il premier Conte" : Anche per questa stagione televisiva 2019/20, Barbara d'Urso è pronta a farsi in quattro: lunedì 8 ha debuttato con Pomeriggio Cinque, mentre domenica 13 esordirà con Domenica Live e in prime time con Live - Non è la d'Urso. In primavera invece condurrà ancora una volta il Grande Fratello.Intervistata dal Corriere della Sera, la conduttrice ha commentato così l'impegno della domenica sera:prosegui la letturaBarbara d'Urso: "Io e Mara Venier ...

Zingaretti benedice il governo Conte bis : "Abbiamo fermato Salvini" : Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, benedice la nascita del governo Conte bis. Dopo che Matteo Salvini ha staccato la spina all’esecutivo gialloverde, i dem hanno sin da subito teso una mano (seppur con qualche distinguo iniziale) al Movimento 5 Stelle. Ieri sera è arrivato l’ok degli attivisti pentastellati tramite la piattaforma Rousseau, oggi - ultimato il programma - Giuseppe Conte è salito al Colle per sciogliere la ...

Conte 2 - Delrio : “Non entrerò nel governo. Abbiamo messo a punto un programma serio” : Graziano Delrio dopo l’incontro con il premier incaricato Giuseppe Conte, ha parlato con i cronisti: “Abbiamo messo a punto un programma molto serio che ha al centro il lavoro, le famiglie, le persone fragili, una agenda nuova ambientale e sociale importante per il Paese. Ci sono risposte puntuali per uscire da una crisi importante”. L'articolo Conte 2, Delrio: “Non entrerò nel governo. Abbiamo messo a punto un ...

Governo - Conte : «Ora governo forte abbiamo una grande opportunità». Di Maio : «Dipende tutto da Rousseau» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

Nicola Zingaretti al Quirinale - irrituale conferma : "Abbiamo accettato il premier del M5s" - via libera Conte : Ufficiale: il premier incaricato sarà Giuseppe Conte. Lo annuncia in modo decisamente irrituale Nicola Zingaretti, segretario Pd, uscendo dalle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'avvocato non viene mai nominato, ma il riferimento al "premier indicato dal M5s" e "ac

Perché abbiamo detto che era nato il Conte 2 : Perché ieri Fanpage.it dava per certa la nascita di un Governo Conte bis? Per correttezza nei confronti dei nostri lettori vi spieghiamo cosa è accaduto.Continua a leggere

Juventus – Dalla panchina di Dybala a Icardi - Paratici ammette : “Contenti degli attaccanti che abbiamo” : Paratici, la panchina di Dybala nella sfida tra Juventus e Parma e il ‘caso Icardi’: il commento del ds bianconero a pochi minuti dal fischio d’inizio della prima di campionato E’ iniziata da più di 20 minuti la prima partita del campionato 2019-20 di Serie A: ad aprire le danze è la squadra campione d’Italia in carica, la Juventus, nella casa del Parma. A pochi minuti dal fischio d’inizio, come di ...