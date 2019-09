Consiglio ministri | approvata nota aggiornamento al Def

Nota Def - lunedì in Consiglio ministri : 18.57 Oltre due ore di vertice a Palazzo Chigi sulla Nota di aggiornamento al Def. Convocato dal presidente del Consiglio Conte, erano presenti all'incontro il ministro dell'Economia Gualtieri, il capo delegazione Pd Franceschini, il sottosegretario Fraccaro. La Nota dovrebbe arrivare lunedì in Consiglio dei ministri, secondo fonti di governo.Le stesse fonti spiegano che il termine del 27 settembre non è perentorio, quindi "qualche giorno in ...

Stromboli - il Consiglio dei Ministri dichiara lo “stato d’emergenza” e l’INGV lancia l’allerta per nuove eruzioni : Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza per Stromboli e Ginostra dopo le violente eruzioni che si sono verificate il 3 luglio e il 28 agosto causando anche un morto e danni anche a livello turistico per l’isola. Il prossimo passo sara’ la scelta di un Commissario che dovra’ essere nominato dalla Protezione Civile Nazionale. “Il commissario – dice il portavoce di alcuni abitanti di Ginostra ...

Maltempo - il Consiglio dei Ministri dichiara lo “stato d’emergenza nazionale” per Siena e Arezzo : Il Consiglio dei Ministri oggi ha riconosciuto lo stato di emergenza nazionale per l’evento meteorologico estremo che ha colpito il 27 luglio scorso le province di Arezzo e Siena. Già il 2 agosto il presidente Rossi aveva scritto al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale evidenziando i caratteri di eccezionalità dell’evento e la rilevanza dei danni. Il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale permette di estendere e ...

Governo - alle 9.30 il Consiglio dei ministri : attesa la nomina dei sottosegretari : Ultimi cento metri per la nomina dei sottosegretari del Governo giallorosso. Le trattative tra M5S, Pd e Leu per la composizione della squadra sono andate avanti per tutta la notte e l’obiettivo è chiudere la partita in mattinata: per le 9.30, infatti, è previsto un Consiglio dei ministri, che, salvo intoppi, potrebbe essere risolutivo. Sui sottosegretari “si chiude adesso”, ha detto Federico D’Incà, ministro dei Rapporti con il ...

?Governo - nodo sottosegretari : Conte in pressing - oggi Consiglio dei ministri alle 9.30 : È prevista per questa mattina alle 9.30 una riunione del consiglio dei ministri. Lo si è appreso da fonti di governo. In Cdm è attesa la nomina dei nuovi...

Catanzaro - il Consiglio dei ministri commissaria l’Azienda sanitaria provinciale : “Condizionata dalla ‘ndrangheta” : l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ha fatto la fine di quella di Reggio Calabria: sciolta per infiltrazioni mafiose su richiesta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, come deliberato oggi dal consiglio dei ministri in seguito ad “accertati condizionamenti – è scritto nel comunicato – da parte delle organizzazioni criminali”. Oltre allo scioglimento per mafia, il governo ha disposto “il contestuale affidamento ...

Concorso Presidenza del Consiglio dei Ministri-Corte dei Conti : domande entro novembre : La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Corte dei Conti ha indetto un Concorso di II grado, per titoli ed esami, per il conferimento di 40 posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa, tuttavia, l'Amministrazione ha il potere di assegnare non solo le posizioni messe a Concorso, ma anche quelle che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria nei limiti decretati ...

Il primo Consiglio dei ministri del secondo governo Conte ha impugnato una legge del Friuli Venezia Giulia perché discriminatoria verso i migranti : Il primo Consiglio dei ministri del secondo governo Conte ha deciso di impugnare una legge del Friuli Venezia Giulia perché Conteneva elementi discriminatori sul tema dell’immigrazione e perché alcune sue norme violavano la «competenza esclusiva statale». La decisione è arrivata su

Migranti - il Consiglio dei ministri su proposta di Boccia impugna legge del Friuli Venezia Giulia : “Disposizioni discriminatorie” : Il primo Consiglio dei ministri del governo Conte 2 ha deciso di impugnare la legge regionale del Friuli Venezia Giulia perché “numerose disposizioni sono risultate eccedere dalle competenze Statutarie della Regione”. La proposta è arrivata dal neo- ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia. In particolare, “talune disposizioni in materia di immigrazione appaiono discriminatorie, in contrasto con i ...

Il nuovo governo ha giurato - iniziato il primo Consiglio dei ministri : La cerimonia di presentazione da Mattarella. Lunedì previsto il voto di fiducia alla Camera, martedì toccherà al Senato

Il giuramento (e il primo Consiglio dei ministri) della nuova squadra di Conte : È il giorno del giuramento del nuovo governo. I 21 ministri del secondo governo Conte, di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giureranno per iniziare oggi il loro lavoro. Dopo la cerimonia ufficiale ci sarà un breve brindisi. Successivamente, a Palazzo Chigi, si svolgerà il primo consiglio dei ministri. Ore 12.06: "L'emozione dei miei genitori al Quirinale è qualcosa che non dimenticherò mai". Cosi' ...

