Con TIM oggi 5 euro di bonus se si effettua una ricarica dall’app

Accordo TIM-CHILI - si arricchisce ulteriormente offerta di Contenuti TIMVISION : TIM e CHILI hanno siglato un Accordo che consentirà la commercializzazione, anche attraverso il TIM Box, dell’offerta di CHILI,la piattaforma digitale che propone, oltre al noleggio e all’acquisto dei film on demand, anche tutto il merchandising legato al mondo dell’intrattenimento. Da ottobre i clienti TIM potranno accedere al catalogo CHILI e scegliere tra una vasta gamma di titoli tra i quali...

Le Iene ripartono Con l’ultimo saluto di Nadia Toffa : Nadia Toffa Nuova stagione per Le Iene, senza però rinunciare al sorriso di Nadia Toffa. In occasione della prima puntata, in onda domani sera su Italia 1 e condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, il programma di Davide Parenti dedicherà infatti uno spazio alla conduttrice bresciana, venuta a mancare lo scorso 13 agosto. Un filmato inedito di 20 minuti, da lei stessa confezionato come ultimo saluto. “Quest’anno per noi niente ...

Choc a Non è l’arena : è successo durante l’ultima puntata. Massimo Giletti : “Sono sConvolto” : Nella puntata andata in onda domenica 29 settembre è stata proposta un’inchiesta sulla prostituzione minorile che ha lasciato tutti senza parole. Nella puntata si è parlato del fenomeno, che “funziona” alla grande anche online. In Italia, secondo il VII Rapporto CRC 2014-2015 (Convention on the Rights of the Child, sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia), la situazione della prostituzione ...

Nadia Toffa - alle Iene l'ultimo video : "Conta come vivi - non quanto" : "Non è il quanto vivi, ma come vivi". Queste le parole di Nadia Toffa in un video di circa 20 minuti, visionato in anteprima dal Corriere della Sera, girato il 21 dicembre 2018 a casa sua. La stessa conduttrice, morta il 13 agosto scorso a causa di un tumore, ha voluto registrare quelle immagini nelle quali fa una richiesta precisa alla produzione del programma: "Vorrei incontrare amici, vecchi, nuovi, persone care, ...

Mini Clubman - Una settimana Con la Cooper [Day 1] : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Mini Cooper Clubman, la versione intermedia della familiare britannica. Spinta da un tre cilindri 1.5 turbobenzina da 136 CV a 4.400 giri/min e 220 Nm a 1.250 giri/min, l'inglesina scatta da 0 a 100 km/h in 9,2 secondi e tocca una velocità massima di 205 km/h: il consumo dichiarato nel ciclo misto varia dai 5,3 ai 5,5 l/100 km nel ciclo Wltp ricalcolato. Lunga 4.253 mm, larga 1.800 mm ...

SConcerti : Giampaolo è la vittima del suo Milan : Mario Sconcerti sul Corriere della Sera fa un ritratto del Milan costruito da Boban e Maldini, un Milan dove tutti si assomigliano, tutti un po’ trequartisti e un po’ niente. Manca il carattere di un mediano, la bestemmia di un tecnico, sono tutti bravi e incompiuti Non una mancanza di fiducia per due esteti del calcio che sono stati grandi campioni, ma che oramai sono fuori da tanti anni dal calcio confrontato, discusso e soprattutto ...

1994 la serie - l’ultima stagione nel segno di Silvio BerlusConi : 1994 la serie dal 4 ottobre su Sky Al suo ultimo capitolo “1994 la serie”, fiction italiana di Sky giunta alla terza e ultima stagione. Photocall di presentazione oggi al The Space Cinema di Roma con ...

Leonardo e Lorenzo Tano - figli Rocco Siffredi/ 'E' sempre stato molto timido Con noi' : Leonardo e Lorenzo Tano sono i figli di Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo, ma nessuno dei due vuole seguire le orme del padre...

Cessione Sampdoria - domani scade l’esclusiva Concessa al gruppo Vialli : gli ultimi aggiornamenti : Cessione Sampdoria – Così come da accordi fissati nella lettera d’intenti dello scorso 22 agosto, domani scade l’esclusiva concessa al gruppo Vialli. Le ultime, però, dicono che l’offerta dovrebbe non esserci, non ancora. Anzi, l’ipotesi è che possa essere chiesto da Vialli e soci l’allungamento della scadenza per continuare a trattare in esclusiva. Questo perché non sarebbe stata trovata un’intesa ...

Weekend di Continui "sbarchi fantasma" a Lampedusa : gli ultimi due portano a nove il totale - arrivati 176 migranti : Si teme una strage al largo di Misurata. I profughi recuperati dalla guardia costiera libica in alto mare sono stati riportati nel Paese nordafricano