Come i social possono influenzare il voto politico

Fonte : agi

(Di lunedì 30 settembre 2019) Il flusso di informazioni nei social network può essere manipolato a tal punto da alterare la percezione deltra i membri di una comunità virtuale. Così da alterare i risultati elettorali (anche quelli reali). A rivelarlo è lo studio di un gruppo di ricercatori americani coordinato da Alexander J. Stewart dell'università di Houston. La democrazia richiede un elettorato informato. Tuttavia, le moderne tecnologie stanno modificando il modo in cui l'informazione circola nella società. E questo ha ricadute proprio sui processi democratici. Un gruppo di ricercatori americani (Stewart e altri) si è servito di modelli computazionali per scoprire, sperimentando un gioco online, un meccanismo virtuale che ostacola la democrazia. A minarla può contribuire il cosiddetto "digital gerrymandering", cioè la presentazione selettiva dell'informazione, da parte di un intermediario, ...

