Cmc | Cancelleri | ’52 mln da transazione Anas | boccata d’ossigeno’

(Di lunedì 30 settembre 2019) Palermo, 30 set. (Adnkronos) – “Per quanto riguarda la questione Cmc è già all’Avvocatura dello Stato l’atto ditra Cmc eche porterà 52 milioni di euro alla società ravennate e darà unad’ossigeno”. Lo ha detto a Palermo il vice ministro delle Infrastrutture, Giancarlo, aggiungendo: “Poi c’è al vaglio anche la possibilità di differire le penali sui cantieri Empedocle 2, il tratto che collega Caltanissetta ad Agrigento. Questo darà la possibilità all’di poter pagare direttamente i piccoli fornitori. Così risolviamo anche un problema di liquidità e di mantenimento in vita di tutte le società che in subappalto hanno lavorato per Cmc”. L'articolo Cmc:, ’52 mln dad’ossigeno’ CalcioWeb.

