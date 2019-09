Clima | gli scienziati si mobilitano | “non c’è alcuna emergenza | sul global warming troppe

Clima - l’11enne foggiano che ha manifestato da solo : ‘Gli adulti ci criticano perché vogliono nascondere ciò che lasceranno in eredità’ : In poche ore è diventato il simbolo italiano della battaglia per la salvaguardia del pianeta. Lui è Potito Ruggiero, ha undici anni e vive a Stornarella, a pochi chilometri da Foggia. Venerdì 27 settembre è sceso in piazza da solo per comunicare il suo personale messaggio alla sua comunità in occasione del terzo Global Strike For Future. La sua foto in piazza, solo col suo cartello, ha fatto presto il giro del web richiamando l’attenzione ...

Potito - in piazza da solo per il Clima - premiato dalla Regione : “Rappresenta il futuro della Puglia” : Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha conferito al dodicenne Potito, che ieri ha manifestato da solo per il clima nella piazza di Stornarella, in provincia di Foggia, il premio Radici di Puglia: "Potito ha coraggio e sa spiegare le cose in cui crede. Rappresenta bene il futuro che vogliamo noi pugliesi".Continua a leggere

Clima - la coerenza dei giovani che scioperano : a Napoli lasciano una strada invasa dai rifiuti ma per le istituzioni sono un “orgoglio” : Bufala o realtà? Sta facendo discutere sul web, all’indomani della manifestazione per il Clima, la foto di Via Toledo, una delle strade più importanti di Napoli, invasa dai rifiuti. Lo scatto è stato condiviso da alcune pagine Facebook partenopee e rilanciato da altri canali che hanno erroneamente collocato a Roma o Milano la ‘location’ della foto. Sul tema sono intervenuti diversi portali web anti-bufale, i quali hanno messo ...

Clima - i giovani chiedono un mondo migliore per il loro futuro ma è quello che sta accadendo grazie alla scienza e al progresso : Ieri è stata la terza giornata dei Fridays for Future, il movimento mondiale ispirato dall’attivista svedese Greta Thunberg che ha portato milioni e milioni di giovani in tutto il mondo (oltre 1 milione solo in Italia) a scioperare contro i cambiamenti Climatici e l’inadeguata, a loro avviso, azione dei governi per contrastarli. Qualche giorno prima, al summit sul Clima dell’ONU, Greta aveva pronunciato un discorso molto forte, parlando di ...

Clima - Conte : “Ieri il primo sciopero per mio figlio 12enne” : “Ieri c’è stata una straordinaria partecipazione dei nostri giovani” alle marce per il Clima del terzo Fridays For Future globale, “mio figlio di 12 anni ha fatto il primo sciopero della sua vita, gliel’ho concesso. I giovani che hanno riempito le piazze sono sensibili al problema dei cambiamenti del Clima e questo ci deve far ben sperare”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in visita al Villaggio ...

La foto-bufala della spazzatura a terra dopo lo sciopero degli studenti per il Clima : Numerose le polemiche scoppiate dopo la condivisione sui social network dell'immagine di un cassonetto stracolmo di rifiuti durante lo sciopero per il clima per il terzo Global strike for climate. Ma la foto è una bufala: scattata a Napoli, non ci sono elementi per stabilire se sia stata scattata ieri o nei giorni precedenti alla manifestazione che ha coinvolto oltre un milione di studenti in tutta Italia.Continua a leggere

Lo sciopero del Clima riscalda gli studenti : un milione in corteo E Greta : «Incredibili» : Nino Materi Gretini a chi? Con la «raggelante» (riscaldamento globale, tiè!) Thunberg abbiamo fatto un figurone. La bambina dagli occhi di ghiaccio, dinanzi ai quali perfino i potenti della Terra abbassano lo sguardo sciolto di vergogna, ieri ha esaltato gli studenti italiani. Tutti scesi in piazza (benedetti dal ministro dell'Istruzione) per scioperare climaticamente al grido di «Ci avete rotto i polmoni»: uno slogan che ricorda, in ...

Marcia per il Clima - Napoli invasa dagli studenti : «Basta con rifiuti e roghi» : «Dalla Terra dei Fuochi all'Amazzonia. Cambiamo il sistema, salviamo il pianeta» è scritto sullo striscione che ha aperto il corteo cui oggi hanno partecipato migliaia di...

Clima - l’esperto : “Allarme scioglimento dei ghiacci nell’Artico - ridurre le emissioni di Co2 non è abbastanza” : È iniziata questa mattina in Piazza dell’Unità d’Italia a Trieste, l’ottava edizione di ‘Trieste Next‘, il Festival della ricerca scientifica, che quest’anno è dedicato a big data, deep science, e al futuro della ricerca e dell’uomo nell’epoca dell’intelligenza aumentata. Nella tre giorni di Trieste Next (27-29 settembre), si susseguiranno oltre 50 eventi, con 150 relatori, grazie anche al ...

Clima : in 100 per la veglia funebre del ghiacciaio del Lys : Un centinaio di persone stanno partecipando alla ‘veglia funebre‘ per il ghiacciaio del Lys, il primo dei sette ‘requiem’, in programma da oggi a domenica, organizzati da Legambiente. Diverse famiglie, ma anche molti giovani sono arrivati a Gressoney-La-Trinite’, ai piedi del Monte Rosa, dalla Valle d’Aosta, dal Piemonte e dalla Lombardia. Dopo una camminata di due ore, hanno raggiunto il ghiacciaio che negli ...

Cambiamenti Climatici a lungo termine : la teoria sul raffreddamento della Terra degli ultimi 15 milioni di anni potrebbe essere sbagliata : Una teoria chiave che attribuisce l’evoluzione climatica della Terra all’erosione delle rocce dell’Himalaya potrebbe non riuscire a spiegare il raffreddamento negli ultimi 15 milioni di anni, secondo uno studio della Rutgers University. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, potrebbe gettare nuova luce sulle cause dei Cambiamenti climatici a lungo termine. Si concentra sul raffreddamento a lungo termine che si è verificato prima ...

Clima - l'allarme di Coldiretti : "Per colpa degli insetti alieni - 500 milioni di danni nei campi" : Giovanna Pavesi l'allarme arriva nel giorno del terzo sciopero globale contro il surriscaldamento globale e i cambiamenti Climatici. L'associazione denuncia l'invasione di organismi portati dalla globalizzazione, ha causato danni (irreversibili) a piante e ambiente "L'invasione di insetti e organismi 'alieni' portati nelle campagne italiane dai cambiamenti Climatici e dalla globalizzazione degli scambi ha causato danni per oltre ...

Clima - in piazza con gli studenti anche lavoratori : “Non è un gioco da ragazzi. Anche noi adulti dobbiamo prenderci la responsabilità” : “studenti e lavoratori uniti nella lotta”. Uno slogan che oggi sembra essere tornato di moda nei tanti cortei che hanno riempito le città italiane nella giornata dello sciopero mondiale per il Clima. A Milano, tra le oltre centomila persone che hanno marciato fino in piazza Duomo non c’erano solo studenti, ma Anche tanti metalmeccanici, insegnanti e liberi professionisti che hanno scelto di non lavorare. “Il pezzo più importante della ...