Fonte : wired

(Di lunedì 30 settembre 2019) (foto: Getty Images) Siamo in caduta libera verso la stagione fredda, con giornate sempre più brevi, che dal primo all’ultimo giorno del mese perderanno circa un’ora e 20 minuti di luce. Il Sole, infatti, il 31sparirà dall’orizzonte alle 17.08. Ma non abbattiamoci: in fondo, più ore di oscurità sono anche una buona occasione per soffermarsi più a lungo col naso all’insù a caccia di oggetti e fenomeni curiosi nella volta celeste. Puntuali come ogni mese, ecco i nostri consigli per non perdervene nessuno per strada. Ah già: non dimenticate di spostare le lancette dell’orologio: nella notte tra il 26 e il 27, infatti, torna in vigore l’ora solare. Il puzzle delle costellazioni d’autunno Potremo continuare ad assaporare un pizzico delle nostre notti d’estate se, poco dopo il tramonto, ci soffermeremo a osservare ilappena sopra l’orizzonte. A farci compagnia, ...

MilanoCitExpo : Cielo di ottobre, la nostra guida all’osservazione astronomica #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - antocalderone : Cielo di ottobre, la nostra guida all’osservazione astronomica - zanzibardy : RT @RosannaAvella: “Fermarmi qui.Per vedere anch’io un po’ la natura.Luminosi azzurri e gialle sponde del mare al mattino e del cielo limpi… -