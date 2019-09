Celiachia in aumento | sintomi insoliti

Fonte : dilei

(Di lunedì 30 settembre 2019) Negli ultimi anni sono aumentati notevolmente i casi diin Italia. A fotografare questo quadro non certo positivo ci hanno pensato gli esperti dell’Associazione Italiana(AIC), che si sono riuniti lo scorso 27 settembre a Milano per il convegno annuale The Future of Celiac Disease. I numeri della patologia fanno indubbiamente riflettere: secondo gli esperti, le stime attuali che parlano di circa l’1% della popolazione italiana con diagnosi didevono essere riviste e non certo al ribasso. I dati più recenti indicano infatti un incremento dei casi nell’ultimo ventennio. La crescita riguarderebbe in particolare la popolazione di alcune aree urbane. Complessivamente, si sta raggiungendo il preoccupante livello del milione di casi a livello nazionale. A detta degli studiosi, alla base dei numeri dellain crescita negli ultimi due ...

