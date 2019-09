Canada | azienda italiana realizza il primo stadio “green” al mondo

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) L’Rubner Holzbau, leader delle costruzioni in legno lamellare, in collaborazione con la Bear Stadiums, società di advisor e design, hanno ideato eto in soli 5 mesi ildel futuro, in: modulare, in legno lamellare, a basso impatto ambientale, confortevole e totalmente green. Loospita circa 5.500 spettatori distribuiti nella Main Stand, dotata di 18 skybox, chioschi e servizi, e nella West Stand, mentre il lato nord ospita un Beer Garden all’aperto per fans e famiglie. È prevista un’ulteriore espansione fino a 2.500 posti aggiuntivi, per una capienza totale di 8.000 posti che dovrebbe iniziare a primavera 2020. La Premier League canadese ha debuttato quest’anno con sette squadre. Il Westhills Stadium è la casa di Pacific FC, una delle fondatrici della Lega; rappresenta anche la sede del Rugbye dei Westshore ...

CalcioWeb : In Canada il primo stadio totalmente 'green': merito di un'azienda italiana - StraNotizie : Calcio: Canada, azienda italiana realizza primo stadio green al mondo - TV7Benevento : Canada, azienda italiana realizza primo stadio 'green' al mondo... -