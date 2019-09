Calciopoli | nuovo ricorso della Juventus al Coni contro lo scudetto 2006 all’Inter

Calciopoli - la Juventus presenta un nuovo ricorso : si torna al Collegio di garanzia : Quella che prende il via oggi sarà la settimana che porterà la Juventus ad importanti sfide fra Champions League e campionato. I bianconeri, infatti, saranno in campo martedì sera per affrontare il Bayer Leverkusen e poi domenica 6 ottobre ci sarà la gara contro l'Inter. Quella contro i nerazzurri è una partita che il popolo juventino sente particolarmente visto che la ferita di Calciopoli non si è mai definitivamente marginata. Infatti, lo ...