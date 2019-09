Calciomercato Juve | Dybala interesserebbe allo United | sarebbe pronta offerta a gennaio

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Lantus èa disputare la seconda partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen, prevista per martedì 1 ottobre all' Allianz Stadium. Sarà un match importante in quanto potrebbe gettare le basi, in caso di vittoria, per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Nonostante l'argomento principale sia il calcio giocato, non mancano voci riguardanti il, in riferimento soprattutto a, quando tante squadre, deluse dai risultati, potrebbe investire molto. Una di queste è sicuramente il Manchester, che in Premier League non sta di certo raccogliendo i risultati che la dirigenza inglese si aspettava. I principali problemi sembrerebbero associati al settore avanzato, soprattutto perché le partenze di Lukaku e Alexis Sanchez non sono state rimpiazzate adeguatamente. Come scrive il noto giornale inglese The Sun, il ...

yutomanga : RT @GoalItalia: Un altro parametro zero per la Juve? Alderweireld nel mirino ?? - Yuro_23 : RT @GoalItalia: Un altro parametro zero per la Juve? Alderweireld nel mirino ?? - GoalItalia : Un altro parametro zero per la Juve? Alderweireld nel mirino ?? -