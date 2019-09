Calcio | l’allenatore delle giovanili del Grosseto licenziato per aver offeso Greta

Calcio - Nazionale under 21. Parla Locatelli : “Gruppo con esperienza - stiamo conoscendo l’allenatore” : Parte una nuova avventura per la Nazionale under 21. Si è chiuso un ciclo davvero molto deludente, con Gigi Di Biagio sulla panchina e con gli Europei casalinghi da dimenticare, dove è arrivata la mancata qualificazione a Cinque Cerchi. Domani la sfida amichevole a Catania contro la Moldavia con il nuovo allenatore Paolo Nicolato alla guida. Una delle stelle è sicuramente Manuel Locatelli che ha Parla to ai microfoni di Rai Sport: “Il ...

Calcio - Serie A : Maurizio Sarri salterà Juventus-Napoli! L’allenatore non sarà in panchina per la polmonite : Maurizio Sarri non sarà in panchina per l’esordio stagionale della sua Juventus contro il Parma (sabato 24 agosto alle ore 18.00) e soprattutto non potrà guidare la sua squadra da bordocampo nemmeno in occasione della supersfida contro il Napoli in programma la settimana successiva. La società bianconera ha infatti comunicato che il coach toscano si è sottoposto a ulteriori accertamenti medici nella giornata odierna per comprendere lo ...