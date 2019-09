Calabria | nel Pd è scoppiata la guerra | il governatore Oliverio che vuole ricandidarsi

Reggio Calabria - preparavano droga nella pasticceria di famiglia : Probabilmente i dolci realizzati nella rinomata pasticceria di famiglia a Reggio Calabria, tirata su con il faticoso lavoro dei genitori, non erano in grado di appagare i desideri di ricchezza dei figli dei proprietari. E così, i giovani di 29 e 31 anni hanno deciso di seguire l'esempio di Walter White, protagonista della serie tv Breaking Bad, ed hanno usato il negozio per dedicarsi ad attività ben più criminali. Mentre c’era chi creava delizie ...

Calabria - auto si schianta contro un bus di linea : un morto nel cosentino : Un ennesimo incidente stradale mortale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di un uomo di cui al momento non sono state rese note le generalità. Nell'incidente sarebbero rimasti coinvolti un'autovettura e un autobus di linea. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo e per il conducente dell'auto, nonostante i tempestivi soccorsi, non ci sarebbe stato nulla da fare. Sul luogo le forze dell'ordine che stanno ricostruendo la ...

Reggio Calabria - drammatico incendio nella notte : eroico intervento dei Vigili del Fuoco salva la vita a decine di persone [FOTO] : notte di paura a Reggio Calabria, dove un enorme incendio sta interessando le colline della zona Sud della città, tra Ravagnese e Gallina. L’incendio era divampato all’alba di Mercoledì 25, ma era confinato in zone impervie e isolate. Per tutto il pomeriggio di ieri era intervenuto un elicottero che però non è riuscito a domare le fiamme. La situazione è peggiorata in serata, dopo le 21:30, quando le fiamme hanno iniziato a ...

Reggio Calabria - drammatico incendio nella notte tra le case delle colline della città : panico - fuga e disperazione [FOTO] : notte di paura a Reggio Calabria, dove un enorme incendio sta interessando le colline della zona Sud della città, tra Ravagnese e Gallina. L’incendio era divampato all’alba di Mercoledì 25, ma era confinato in zone impervie e isolate. Per tutto il pomeriggio di ieri era intervenuto un elicottero che però non è riuscito a domare le fiamme. La situazione è peggiorata in serata, dopo le 21:00, quando le fiamme hanno iniziato a ...

Migranti - ancora sbarchi nella notte : 108 arrivati a Lampedusa - altri 41 in Calabria : Continuano gli sbarchi autonomi nelle ultime ore: a Lampedusa sono arrivate due imbarcazioni nella notte, con a bordo, in totale, 108 Migranti. Un altro sbarco è avvenuto in Calabria: 41 persone sono arrivate a bordo di una barca a vela. Intanto la Ocean Viking, con 182 persone, chiede di poter approdare in un porto sicuro.Continua a leggere

Incendi in Calabria : fiamme minacciano le case nel Cosentino - Canadair sul posto : Questa mattina un vasto Incendio è divampato alle porte di Castrolibero (Cosenza), nella frazione Fontanesi: in fiamme soprattutto macchia mediterranea. Sul posto i Vigili del Fuoco, che stanno coordinando anche l’intervento di un Canadair. Il rogo minacci alcune case nelle vicinanze. L'articolo Incendi in Calabria: fiamme minacciano le case nel Cosentino, Canadair sul posto sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto nella notte in Calabria - epicentro a pochi km da Diamante [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.2 si è verificato a 3 km sudest da Diamante (Cosenza) alle 00:39:26, ad una profondità di 273 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto nella notte in Calabria, epicentro a pochi km da Diamante [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi Calabria - a fuoco una collina nel Cosentino : in fumo diversi ettari di macchia mediterranea : Un vasto Incendio che si è sviluppato su una collina in territorio di San Lucido (Cosenza), lungo il tracciato della strada statale 107 Silana-Crotonese, sul versante tirrenico del Cosentino, ha provocato grandi disagi. Le fiamme hanno distrutto diversi ettari di macchia mediterranea e provocato un denso fumo che ha ostacolato la circolazione con grandi rallentamenti. Sul posto hanno operato a lungo gli operai di Calabria Verde e del Consorzio ...

Scoperti vulcani sottomarini nel Tirreno al largo della Calabria : nel team anche 2 docenti dell’Ateneo di Messina : Le proff.sse Barbara Orecchio e Debora Presti, unitamente all’assegnista Cristina Totaro, del Dipartimento di Scienze matematiche e informatiche, Scienze fisiche e Scienze della Terra dell’Ateneo di Messina, fanno parte del team che ha scoperto tre vulcani sottomarini nel Tirreno, al largo della Calabria. Le studiose, in collaborazione con ricercatori di vari Enti, in particolare l’INGV e le Università di Catania e Palermo, hanno pubblicato i ...

L'Ingv ha scoperto tre nuovi vulcani nel Mar Tirreno - a largo della Calabria : È stato scoperto dai ricercatori dell’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, un complesso vulcanico finora sconosciuto, in prossimità della costa tirrenica calabrese.La ricerca è recentemente apparsa sulla rivista ‘Tectonics’ dell’Agu (American Geophysical Union) e ha permesso di individuare a soli 15 km dalla costa tirrenica calabrese uno dei più grandi complessi ...

Giro d’Italia 2020 - ballottaggio tra Campania e Puglia-Calabria per due tappe nel Sud? Il possibile percorso : Il Giro d’Italia 2020 sta man mano prendendo forma anche se la presentazione ufficiale del percorso avverrà soltanto tra un paio di mesi. Al momento è già ufficiale la partenza da Budapest con una cronometro individuale, poi altre due tappe in Ungheria prima del rientro nel Bel Paese: si ripartirà verosimilmente dalla Sicilia nell’Isola dovrebbero andare in scena tra tappe che potrebbero culminare nella cronoscalata dell’Etna ...

Calabria : intensa scossa di subduzione nel mar Tirreno in nottata - dati INGV : Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 9 settembre 2019, esattamente alle 04.57, nel Tirreno meridionale poco a largo della Calabria. Stando ai dati dell'INGV si è...

Previsioni meteo - nelle prossime 48 ore Calabria e Sicilia nel mirino del maltempo. Possibili criticità [MAPPE] : Le condizioni di instabilità andranno progressivamente trasferendosi verso le estreme regioni meridionali. Ciò a causa di una ulteriore “meridianizzazione” delle correnti per l’arrivo dell’anticiclone oceanico, la cui entrata “di spalla” con cuneo su alto Mediterraneo, determinerà una velocizzazione del “getto” verso i settori centro-meridionali del bacino. Tuttavia, una maggiore deficienza barica ...

Reggio Calabria - il mar Jonio continua a regalare tesori : nuovo straordinario ritrovamento archeologico nelle acque dei Bronzi di Riace : Nella giornata di oggi, in seguito alla segnalazione fatta da Santo Palumbo, noto comico di Reggio Calabria, è stato portato alla luce un importante reperto di storia millenaria nelle stesse acque del mar Jonio che nell’agosto 1972 regalarono al mondo lo straordinario splendore dei Bronzi di Riace. Durante una battuta di pesca con il figlio Filippo, hanno notato un oggetto che nonostante presentasse solo una piccola parte sporgente, ...