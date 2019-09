Cagliari | il racconto shock della moglie di Nainggolan | “vi svelo cosa è successo oggi”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) Brutta disavventura per Claudia Lai,del centrocampista delha raccontato su Instagram di esser stata aggredita verbalmente da una donna. “Oggi ho avuto un’esperienza a dir poco imbarazzante – ha scritto la donna su una story – Passeggiavo con il mio monopattino a passo d’uomo nel largo Carlo Felice (a, ndr) quando davanti a me trovo due tenere signore che chiacchierano spensierate… al che – scrive ancora Claudia – scendo dal mio mezzo e a mezza voce dico ‘permesso’… Il tempo di passare e mi sento insultare a gran voce… Mi fermo, mi avvicino alla signora e chiedo quale fosse il problema”. “In tempo zero la discussione diventa animata… La signora inizia a dire che io l’ho insultata, aggredita, che sono volgare e maleducata, che l’ho spinta ...

oniontornetwork : 3 ore fa - Serie A, Cagliari-Verona: il racconto della sfida valida per la se.. - FlavianoMorini : RT @BCC1920: I gol di #Riva, il successo con #Nenè e l'ultima vittoria: i precedenti tra #Cagliari e #Verona IL RACCONTO | Sono 26 i preced… - BCC1920 : I gol di #Riva, il successo con #Nenè e l'ultima vittoria: i precedenti tra #Cagliari e #Verona IL RACCONTO | Sono… -