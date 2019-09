Buongiorno e Buon Ottobre 2019! Le più belle IMMAGINI e GIF da condividere oggi

Patané : Rischio igienico davanti scuole? Buongiorno Raggi : Roma – “In una lettera al garante dell’infanzia regionale la Sindaca Raggi ha finalmente ammesso che a causa della indegna gestione del ciclo rifiuti in città, c’è un Rischio igienico per le scuole di Roma e per i bambini costretti a fare lo slalom tra cumuli di rifiuti. Buongiorno Raggi!”: lo scrive in un comunicato Eugenio Patané, Consigliere del Pd alla Regione Lazio e componente della Commissione Ambiente e Agricoltura alla ...

Buongiorno Maria del 26 Settembre 2019 : Buongiorno Maria del 26 Settembre 2019, Giovedì della XXV Settimana del Tempo Ordinario, Memoria dei Santi Cosma e Damiano. Trasmissione offerta in suffragio dei defunti delle famiglie FARINA E MARAZIA.

Buongiorno Maria del 25 Settembre 2019 : Buongiorno Maria del 25 Settembre 2019, Mercoledì della XXV Settimana del Tempo Ordinario, Memoria di San Cleofa, Discepolo di Gesù. Trasmissione offerta in suffragio dei defunti delle famiglie MAROCCHINO E ROSATO

Buongiorno Maria del 24 Settembre 2019 : Buongiorno Maria del 24 Settembre 2019, Martedì della XXV Settimana del Tempo Ordinario, Memoria della Beata Vergine Maria della Mercede. Trasmissione offerta in suffragio dei defunti ROCCO, VINCENZO E ROMEO DI SALVO.

Buongiorno Maria del 23 Settembre 2019 - Memoria di San Pio da Pietrelcina : Buongiorno Maria del 23 Settembre 2019, Lunedì della XXV Settimana del Tempo Ordinario, Memoria di San Pio da Pietrelcina. Trasmissione offerta in suffragio dei defunti DEI GRUPPI DI PREGHIERA DI SAN PIO.

Equinozio d’Autunno 2019 : Buongiorno e Buon Primo Giorno della nuova stagione! Ecco le IMMAGINI più belle : Inizia oggi, 23 Settembre 2019, l’Autunno astronomico: l’Equinozio, che segna il passaggio alla nuova stagione, “scocca” alle ore 07:50 UTC, 09:50 ora italiana. Nonostante quel che si ritiene comunemente, infatti, le stagioni astronomiche non iniziano sempre il Giorno 21 (che sia settembre, dicembre, marzo e giugno). E’ dunque un’ottima occasione per dare il benvenuto all’Autunno augurando il ...

Buongiorno Maria del 21 Settembre 2019 : Buongiorno Maria del 21 Settembre 2019, Sabato della XXIV Settimana del Tempo Ordinario, Festa dell’Apostolo ed Evangelista San Matteo. Trasmissione offerta in suffragio dei defunti delle famiglie COLANGIONE e DESALVO

Buongiorno Maria del 20 Settembre 2019 : Buongiorno Maria del 20 Settembre 2019, Venerdì della XXIV Settimana del Tempo Ordinario, Memoria dei Santi Martiri Coreani. Trasmissione offerta in suffragio dei defunti delle famiglie TOTARO E MASTROANDREA

Di Battista scrive agli ex colleghi M5s : “Non vi fidate del Pd”. E a Conte : “Sorpreso da Renzi? Buongiorno! Ovvio che vuole le nomine” : “Sono sempre stato contrario ad un governo con il Pd. Non è un segreto”. Esordisce così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook. Due settimane dopo la nascita dell’esecutivo Conte 2, sostenuto da 5 stelle e Partito democratico, l’ex deputato e tra i principali esponenti del Movimento ha scritto un lungo intervento con l’obiettivo di mettere in guardia gli ex colleghi sui rischi di stare al governo con gli ...

Buongiorno Maria del 19 Settembre 2019 : Buongiorno Maria del 19 Settembre 2019, Giovedì della XXIV Settimana del Tempo Ordinario, Memoria di San Gennaro, Vescovo e Martire. Trasmissione offerta in suffragio dei defunti delle famiglie DI SALVO E MONTE L'articolo Buongiorno Maria del 19 Settembre 2019 proviene da Preghiamo insieme.

Buongiorno Maria del 18 Settembre 2019 : Buongiorno Maria del 18 Settembre 2019, Mercoledì della XXIV Settimana del Tempo Ordinario, Memoria di San Giuseppe da Copertino. Trasmissione offerta in suffragio dei defunti delle famiglie DIGIOVINE E ROCCAMACCHIA. L'articolo Buongiorno Maria del 18 Settembre 2019 proviene da Preghiamo insieme.

Buongiorno Maria del 17 Settembre 2019 : Buongiorno Maria del 17 Settembre 2019, Martedì della XXIV Settimana del Tempo Ordinario, Memoria di San Roberto Bellarmino. Trasmissione offerta in suffragio dei defunti delle famiglie DEL VECCHIO E MUCIACCIA

Buongiorno Maria del 16 Settembre 2019 : Buongiorno Maria del 16 Settembre 2019, Lunedì della XXIV Settimana del Tempo Ordinario… Memoria dei Santi Cornelio e Cipriano, Martiri. Trasmissione offerta in suffragio dei defunti PAPI, VESCOVI, SACERDOTI E RELIGIOSI DELLA CHIESA.

