Brad Pitt è di nuovo innamorato dopo Angelina?

Chi è Sat Hari Khalsa - la guru di cui si è innamorato Brad Pitt : Brad Pitt è di nuovo innamorato e la fortunata si chiama Sat Hari Khalsa. Dopo l’addio ad Angelina Jolie, un divorzio difficile e il tentativo di recuperare il rapporto con i figli, il divo di Hollywood è tornato a sorridere. Merito non solo della sua carriera – più brillante che mai – e della serenità ritrovata, ma anche di una donna speciale. Lei si chiama Sat, è una guru spirituale e una creativa. Secondo i tabloid americani ...

Brad Pitt ha una nuova fidanzata : ecco chi è : Sat Hari Khalsa. Questo il nome della nuova fidanzata di Brad Pitt, almeno stando ai tabloid internazionali e a Chi, che pubblica in esclusiva una foto dei due. Di lei non si sa molto se non che è una guida spirituale e ha 50 anni. La donna, che è anche disegnatrice di gioielli, vive in India. Pitt l’avrebbe conosciuta a un evento organizzato da Anthony Kiedis, frontman dei Red Hot Chili Peppers. Sui siti di gossip stranieri circolano ...

Brad Pitt di nuovo innamorato : secondo i rumors frequenta la guru spirituale Sat Hari Khalsa : Dopo la fine del matrimonio con Angelina Jolie, diversi flirt sono stati attribuiti a Brad Pitt. Ultimo, in ordine di apparizione, è quello con la designer di gioielli e guru spirituale Sat Hari Khalsa.A scriverlo è il Daily Mail. Conferma dell’unione sarebbe il fatto che l’attore è stato avvistato in compagnia di Khalsa all’uscita dell’after party del suo ultimo film, “Ad Astra”. Il ...

Anche io ho le mie colpe. Brad Pitt torna a parlare del divorzio da Angelina Jolie : Dopo un lungo periodo di silenzio sulla sua vita sentimentale, Brad Pitt in una recente intervista che è stata riportata da Vanity Fair, rivela il suo stato d’animo dopo la rottura e il burrascoso divorzio da Angelina Jolie. L’attore che è pronto a tornare al cinema con Ad Astra, si racconta senza freni inibitori, affermano che nella sua relazione, Anche lui ha commesso tanti errori.\\Problemi di alcolismo, numerosi flop al cinema: questi sono ...

Brad Pitt : “Ho capito le mie colpe nella rottura del matrimonio con Angelina Jolie” : “La rottura di una famiglia ti fa senza dubbio aprire gli occhi. Ho capito la mia colpa in questo, e in che cosa posso fare meglio, perché non voglio andare avanti in questo modo“. È un Brad Pitt molto intimo e sincero quello che si è raccontato in un’intervista a Npr, in cui ha parlato a cuore aperto di tutti quegli argomenti che solitamente schivava con cura, dal divorzio con la moglie Angelina Jolie ai suoi problemi con ...

