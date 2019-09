Borderlands 3 | Troy Baker spiega perché Gearbox non l' ha contattato per doppiare di nuovo

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 30 settembre 2019) Ad aprile, il boss diRandy Pitchford affermò che l'attoreaveva scelto di non riprendere il ruolo di Rhys in3. L'attore in precedenza aveva interpretato il personaggio nel gioco di Telltale, Tales from the.A quanto pare però le cose non sono andate esattamente così. Durante un recente evento,hatonon se n'è più fatto nulla. "Quando sono venuti da me, hanno chiesto 'Vuoi fare questo?' ed io ho assolutamente accettato. Però dopo hanno reso impossibile interpretare questo ruolo. Non aveva niente a che fare con i soldi, semplicemente non avevano intenzione di farlo nel modo in cui ne avevamo parlato. Io non ho mai detto di no, come invece ha dichiarato Randy Pitchford".In seguitohato meglio questa situazione: "Il fatto è chenon voleva sindacalizzarsi ed io non posso accettare lavori al di fuori del ...

Eurogamer_it : #TroyBaker spiega il suo no a #Gearbox per doppiare Rhys in #Borderlands3. - FPSREPORTER : Troy Baker spiega il suo no a Borderlands 3 -