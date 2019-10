Bin Salman avverte l’Occidente sull’Iran | “Fermatelo | o il prezzo del petrolio schizzerà”

Arabia Saudita - principe Bin Salman avverte i leader mondiali : “Intervenire contro Iran o prezzo petrolio salirà come mai prima d’ora” : Il principe ereditario Saudita, Mohammad bin Salman, lancia un avvertimento ai leader mondiali chiedendo un intervento deciso nei confronti dell’Iran, dopo l’attacco missilistico alle strutture petrolifere di Abqaiq per il quale Riyad ha incolpato Teheran. E lo fa minacciando un drastico aumento del prezzo del petrolio di cui l’Arabia Saudita è il maggior produttore mondiale. “Se il mondo non intraprende un’azione forte ...

Aramco - il pressing di Bin Salman L'Ipo salva ambizioni e conti a Riad : L'Arabia Saudita vuole dimenticarsi e far dimenticare rapidamente l'attentato agli impianti di Aramco, per poter procedere senza intoppi al collocamento di un primo 3% del capitale, sperando di centrare la valutazione "monstre" di 2 mila miliardi di dollari indicata mesi fa dal principe ereditario Mohammed bin Salman. Per questo sarebbero già stati "caldamente" invitati decini di principi sauditi (molti dei ...

Hassa Bint Salman - la principessa saudita condannata per le botte a un idraulico : Le donne possono guidare in Arabia sauditaLe donne possono guidare in Arabia sauditaLe donne possono guidare in Arabia sauditaLe donne possono guidare in Arabia sauditaLe donne possono guidare in Arabia sauditaLe donne possono guidare in Arabia sauditaLa principessa Hassa bint Salman, sorella del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, è stata condannata a dieci mesi di carcere con sospensione condizionale della pena. L’accusa è ...

La sorella del principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman è stata condannata per avere ordinato il sequestro e il pestaggio di un idraulico a Parigi : La 43enne principessa saudita Hassa bint Salman, sorella del potente principe ereditario Mohammed bin Salman, è stata condannata a 10 mesi di carcere con sospensione condizionale della pena a causa di un episodio accaduto nel settembre 2016 nel suo appartamento