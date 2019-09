Bernard Keizer | il milionario è a caccia del tesoro nascosto sull’isola di Robinson

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Non è una storia inventata da uno scrittore d’avventure. Accade davvero. C’è un cercatore di tesori che scava da anni, in un luogo quasi sperduto, dove ad essere protagonista è la Natura. Il protagonista di questa avventura moderna si chiama, ed è unolandese che ha fatto fortuna fornendo alla Nasa materiale per le loro tute spaziali. Dal 1998 scava nell’isola, a 400 miglia dalla costa del Cile, che prende il nome dal veroCrusoe, l’esploratore scozzese Alexander Selkirk, che fu abbandonato lì nel XVIII secolo. Esploratore al quale s’ispirò Defoe per il suo “Crusoe”. Il magnate è alla ricerca del miticoperduto, del valore stimato di 10 miliardi di dollari. Secondo una leggenda si tratterebbe di 800 barili d’oro, oltre ad altri oggetti preziosi trafugati agli Inca durante la conquista spagnola e ...

