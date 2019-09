Belotti non basta | Torino battuto a Parma

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 1 ottobre 2019) Cinque reti, un rigore sbagliato da Gervinho, una traversa scheggiata da Hernani e due espulsioni, una addirittura di Mazzarri per somma di ammonizioni. Lo spettacolo non e' certo mancato al Tardini fra. Risultato finale 3-2 per gli emiliani, capaci di sbagliare un penalty ma alla fine, giustamente, vincenti. La rete decisiva al 43' del secondo tempo con Inglese, dopo un primo tempo ricco di occasioni e una ripresa con un leggero dominio. Merito anche della superiorita' numerica: ilinfatti gioca per gran parte del match in dieci uomini per l'espulsione di Bremer. I granata hanno il merito, grazie anche a Sirigu, di resistere per gran parte della gara ma alla fine escono dal campo senza punti. Nelle due formazioni la sorpresa piu' grande e' l'assenza neldi Roberto Inglese.L'attaccante non sta vivendo un ottimo momento di forma e cosi' D'Aversa sceglie ...

