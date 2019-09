Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano | proposta da sogno su Instagram

Fonte : dilei

(Di lunedì 30 settembre 2019)si. L’ex tronista e il corteggiatore di Uomini e Donne sono i protagonisti di una romanticadi nozze su. Da tempo la modella, mamma di Bianca, nata dall’amore per, e di Alessandro, avuto da una precedente relazione, sognava di convolare a nozze con il compagno. Un desiderio che non aveva mai nascosto, confidandolo più volte ai follower die svelando come il più restio a impegnarsi fosse proprio. In queste ore però il modello è riuscito a sorprenderla con unadaai piedi della Torre Eiffel. Con un mazzo di rose rosse e l’anello,si è inginocchiato per chiedere la mano della sua amata. L’annuncio è arrivato poco dopo su, dove entrambi hanno condiviso una foto in cui si scambiano un romantico bacio in uno dei luoghi più belli di Parigi. “Non ci credo ...

xslaupau : RT @sandrinaadmni: Ci rendiamo conto che Marco Fantini scelse Beatrice Valli regalandole un paio di scarpe per Alle? Alle, figlio di un alt… - MarDelleDonne : RT @sandrinaadmni: Ci rendiamo conto che Marco Fantini scelse Beatrice Valli regalandole un paio di scarpe per Alle? Alle, figlio di un alt… - GretaSmara : Sono contenta per Beatrice Valli e Marco Fantini Finalmente riusciranno a coronare col matrimonio, la loro bellissi… -