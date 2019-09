Barbara Bouchet | la verità sulla commedia sexy

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 30 settembre 2019)nuda. Con Renzo Montagnani, e con Lino Banfi, e con Enrico Montesano: negli Anni 60 e 70 è stata la punta esotica e bionda dellaall’italiana. Oggi, 98 film dopo e a 75 anni compiuti,ha ancora le giornate impegnate sul set: lo racconta, ricordando l’epoca d’oro delle pellicole piccanti, a GQ sul numero di ottobre, issue speciale che celebra i 20 anni in edicola del magazine. In Harm's Way, intervistata su GQ di ottobre 2019, in Prima Vittoria di Otto Preminger (foto Contrasto)Photo12/Paramount Pictures /contrastoUn ex marito italiano (Luigi Borghese: «A lui piacevano sia i miei personaggi che la vera»), due figli (uno è Alessandro Borghese, il cuoco), alcuni fidanzati eccellenti (Omar Sharif), un corteggiatore appassionato al suo modo di ballare (Quentin Tarantino), oggi ...

marti_g00 : RT @BeppeConvertini: Ritorno a casa per la promozione di Linea Verde a @vitaindiretta su @RaiUno con @LCuccarini , @albmatano @RobertaMori… - DomenicoMazzil5 : RT @storie_italiane: Dalla puntata di oggi: Barbara Bouchet ed Enzo Paolo Turchi si allenano davanti a @eleonoradaniele #storieitaliane #f… -