Banca Etruria | Caporale contro risparmiatrice | “È stata risarcita dal governo per il 78%

Crac Banca Etruria : 4 condannati e 9 assolti per la truffa ai risparmiatori : La sentenza del tribunale di Arezzo riguarda il processo sul filone per truffa nell'ambito del Crac di Banca Etruria

Crac Banca Etruria - 4 condannati e 9 assolti per la truffa ai risparmiatori : La sentenza del tribunale di Arezzo riguarda il processo sul filone per truffa nell'ambito del Crac di Banca Etruria

Banca Etruria - processo per truffa : 4 condanne e 9 assoluzioni : Nove assoluzioni con formula piena, quattro condanne: è il verdetto del tribunale di Arezzo per il processo, nell'ambito dell'inchiesta sul crac di Banca Etruria, che riguarda il filone della truffa ai clienti Banca Etruria Raffaello Binelli ?Url ...

Banca Etruria - 4 condanne a 10 mesi e 9 assoluzioni : Nove assoluzioni con formula piena e quattro condanne a dieci mesi di reclusione con la non menzione: è il verdetto di primo grado del tribunale di Arezzo, presieduto dal giudice Angela Avila, in composizione monocratica, per il processo, nell'ambito dell'inchiesta sul crac di Banca Etruria, che riguarda il filone della truffa. Imputati erano ex dirigenti e funzionari dell'istituto di credito aretino, accusati di aver truffato i risparmiatori ...

Banca Etruria - processo per truffa : 4 condannati e 9 assolti : ll dispositivo è stato letto dalla giudice Angela Avila e riguarda tutti i 13 imputati del procedimento

Crac Banca Etruria - 4 condannati e 9 assolti nel filone per truffa : Nove imputati sono stati assolti e quattro sono stati condannati a 10 mesi nel processo del filone per truffa sul Crac di Banca Etruria. È questa la sentenza del tribunale di Arezzo nel dispositivo letto dal giudice Angela Avila. Tra gli assolti cinque dipendenti della Banca e quattro dirigenti, “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”. I quattro condannati sono anche loro dipendenti di Etruria. Dirigenti e funzionari ...

Banca Etruria - gup : 'Un 'Trio' dietro il crac'/ 'Comitato ristretto indirizzava Cda' : Crac Banca Etruria, le motivazioni della sentenza del gup Borraccia che ha condannato a 5 anni ex presidente, ex direttore generale ed ex vicepresidente