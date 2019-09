Banca Etruria | 4 condanne a 10 mesi e 9 assoluzioni

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 30 settembre 2019) Novecon formula piena e quattroa diecidi reclusione con la non menzione: è il verdetto di primo grado del tribunale di Arezzo, presieduto dal giudice Angela Avila, in composizione monocratica, per il processo, nell'ambito dell'inchiesta sul crac di, che riguarda il filone della truffa. Imputati erano ex dirigenti e funzionari dell'istituto di credito aretino, accusati di aver truffato i risparmiatori non informandoli sui rischi delle obbligazioni subordinate emesse da Bpel in due tornate, nel luglio e nell'autunno del 2013, e poi azzerate dal decreto Salva banche.Assolti perché il fatto non sussiste e non è stato commesso alcun reato gli imputati principali: gli ex dirigenti Luca Scassellati, Federico Baiocchi Silvestri, Samuele Fedeli e Luigi Fantacchiotti, che dovevano rispondere di istigazione alla truffa, per i quali il pubblico ...

