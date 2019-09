Bambini - Seggiolini antiabbandono | l' obbligo scatterà nel 2020

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 30 settembre 2019) Come preannunciato, il Consiglio di Stato si è espresso a favore della norma riguardante ladozione deipercon sistema di allarme. Un atto dovuto che fornisce il via libera al ministero delle Infrastrutture e trasporti con successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. E adesso? Bisognerà attendere, dunque la pubblicazione e solo dopo 120 giorni la norma sarà pienamente operativa. Ragion per cui se ne parlerà, verosimilmente, nei primi mesi del.Dettagli da rivedere. Il Consiglio di Stato, pur avallando lo schema del decreto del ministero delle Infrastrutture e trasporti, ha voluto comunque richiamare lattenzione su alcuni aspetti che meritano un intervento come, per esempio, lapparente contraddizione circa età e altezza dei(tra nuovo Codice della strada e legge 117/2018).

