Bambini in aereo | sui voli Japan Airlines si possono prenotate i posti lontani

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 30 settembre 2019) Come gestire iinè un tema che periodicamente torna. Non tutti i passeggeri, in effetti, hanno la medesima tolleranza per la presenza di piccoli a bordo, specie per idi lungo raggio. Cosìha istituito un servizio per osservare sulla mappa dell'dove sono seduti i. Sulla mappa, al momento di scegliere il posto, appare l’icona «bambino» che rivela dove sono collocati i passeggeri che viaggiano con minori di 2 anni. Non si tratta di una novità assoluta in Giappone. La All Nippon Airways ha comunicato di averlo offerto per un periodo. Tuttavia, di recente, il commento di un passeggero che viaggia spesso per lavoro, Rahat Ahmed, ha innescato un dibattito su Internet. Ahmed ha twittato: «Grazieper avermi avvertito dove ihanno intenzione di continuare a urlare per un viaggio lungo 13 ore».in, il dibattito ...

CultEvent_tweet : Aerei, Japan Airlines permette di prenotare i posti lontano da bambini - colo_ora : RT @AnarcoNingia: Che palle i bambini, in aereo, ristorante, treno ecc... Ragazzi, piuttosto che prendervela coi bambini in genere, prende… - mayabug2 : La Japan Airlines prenotando ti fa visualizzare la piantina dei posti indicando dv sono allocati bambini. Così puoi… -