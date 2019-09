Balene e delfini volanti al festival olandese degli aquiloni

Riaperta la caccia ai delfini in Giappone - massacrata la prima famiglia. Da luglio uccise 150 Balene : La "baia della morte" di Taiji, in Giappone, dal primo settembre ha riaperto i battenti e i primi delfini sono stati già uccisi. I cacciatori di cetacei hanno sterminato una famiglia di grampi composta da cinque esemplari. Tredici tursiopi sono invece stati strappati dall'oceano per essere venduti a delfinari e parchi acquatici. 150 le balenottere di Bryde uccide da quando è ricominciata la caccia commerciale a luglio.Continua a leggere