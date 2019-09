Autonomia : Fontana - ‘investire su formazione studenti risponde a esigenze aziende’ : Milano, 30 set. (AdnKronos) – “Crediamo molto nella possibilità di gestire direttamente la formazione ecco perché è uno dei motivi su cui insistiamo con l’Autonomia”. A dirlo è il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana durante i lavori del Tavolo Territoriale di Como, ospitati presso l’Ufficio Territoriale Regionale Insubria. “I nostri imprenditori – continua – si lamentano del ...

Olimpiadi : Fontana - 'giochi 2026 esempio di cosa si può fare con Autonomia' : Milano, 21 set. (AdnKronos) - La conquista dei Giochi Olimpici invernali del 2026 a Milano-Cortina "è l'esempio più semplice e immediato di cosa possono fare le Regioni con l'autonomia". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi in Sardegna, a Villasimius, nel corso de

Fontana : "Autonomia scuola o facciamo da soli"<br>Boccia : "Non reagisco a provocazioni" : Il governatore leghista della Lombardia Attilio Fontana minaccia il governo sull’autonomia in materia di scuola e salute: "Se alla Lombardia non sarà concessa la competenza sulla scuola, la Regione è pronta a varare una sua legge". Autonomia, Fontana: 'Paese in mano a cialtroni' Il governatore della Lombardia, torna ad esprimere tutto il suo disappunto nei confronti del governo dopo il no al ...

Autonomia - la prima prova del governo. Fontana : “Ci diano la scuola o facciamo legge”. Ma la sfida Nord-Sud è anche in maggioranza : prima il Nord è superato, almeno per ora. Occhio al Nord, invece, quello sì. prima ancora di ottenere la fiducia delle Camere uno dei fronti già aperti per il governo Conte 2 è a destra e a sinistra del Po. Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha annunciato un giro di visite ai governatori che già erano sul piede di guerra quando la Lega era al governo, quello lombardo Attilio Fontana e quello veneto Luca Zaia, figurarsi ora che ...

Autonomia : Attilio Fontana - ‘serve al Paese - preoccupato da M5S e Pd’ : Milano, 30 ago. (AdnKronos) – Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana si dice “un po’ preoccupato” per le sorti dell’Autonomia in vista della nascita del nuovo esecutivo M5S-Pd. “Non c’è argomento su cui sono d’ accordo, a parte far fuori la Lega. Ma il mio timore maggiore è legato alle sorti dell’Autonomia. Il Pd è un partito centralista. Il Movimento 5 Stelle ha cercato ...