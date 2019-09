Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 30 settembre 2019) Stanno arrivando indicazioni molto interessanti sulper. La notizia non era scontata, considerando il fatto che le prossime assunzioni coinvolgeranno in prima istanza coloro che sono inseriti nelle graduatorie esistenti. Tuttavia, siamo al cospetto di una necessità specifica, vale a dire quella di dover inserire addirittura 5476 nuove risorse, ragion per cui si rende necessario organizzare un nuovodal quale attingere eventuale personale extra. Sostanzialmente ilpernasce con l’obiettivo di sostituire 2.350 persone che ormai hanno chiuso il proprio percorso lavorativo, rendendo la questione decisamente più interessante rispetto al passato. Secondo le informazioni raccolte fino a questo momento, ildovrebbe vedere la luce durante il mese di novembre. Inutile dire che sotto questo punto di vista avremo informazioni più ...

OptiMagazine : Autentica svolta sul bando per concorso INPS 2019 da oggi 30 settembre - ULTIMOBASILEUS : Paolo Becchi, la foto che smaschera Conte: 'C'è vizio di incompatibilità, lui lavorava nello studio con Alpa'… - giuliabottini : RT @giuliabottini: Paolo Becchi, la foto che smaschera Conte: 'C'è vizio di incompatibilità, lui lavorava nello studio con Alpa' https://t… -