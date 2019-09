Austria elezioni | vincono popolari di Kurz Proiezioni risultati | crollo ultradestra

ELEZIONI IN Austria/ Kurz vince e Berlino lo "obbliga" a governare con Greta : In AUSTRIA vince il popolare Sebastian Kurz. Può fare alleanze con tre partiti, ma potrebbe privilegiare i Verdi, tornati in Parlamento con il 12%

Austria - Kurz vince le elezioni. Crollo dell'ultradestra : Il partito popolare Austriaco di Sebastian Kurz ha vinto le elezioni legislative. Secondo le prime proiezioni il partito avrebbe toccato il 37,2% (crescendo del 5% in due anni), tornando quasi ai livelli degli anni 80. È invece crollato il partito di ultradestra FPÖ, alleato della Lega in Europa, travolto dall'Ibizagate; dopo appena due anni il Partito della Libertà Austriaco è infatti passato dal 26 al 16%.Ci sarebbero ancora i numeri per ...

Elezioni Austria - Kurz trionfa. Crolla l'ultradestra - effetto Greta per i Verdi : A quattro mesi dal terremoto dell'Ibiza-gate, la scossa di assestamento provocata dalle urne ha radicalmente cambiato il panorama politico Austriaco. l'ultradestra Fpoe, travolta dagli...

Elezioni in Austria : trionfano i popolari di Kurz - crollo dell'ultradestra : I popolari dell Oevp del 33enne Sebastian Kurz avrebbero addirittura superato il 37% dei voti secondo le proiezioni, staccando nettamente qualsiasi avversario. Tracollo dell'ultradestra con gli ex alleati di governo dell'Fpoe sotto il 17 per cento dei voti. Secondo partito i socialdemocratici della Spoe.Continua a leggere

In Austria Sebastian Kurz ha vinto (di nuovo) le elezioni : Il cancelliere sarà ancora lui, Sebastian Kurz, il corteggiatissimo leader dell'Övp. Le proiezioni, subito dopo il voto in Austria, danno i popolari oltre il 37 per cento ma sono i loro ex compagni di coalizione, l'Fpö, il partito di ultradestra guidato da Norbert Hofer, ad aver perso quasi dieci pu

Elezioni Austria - proiezioni : trionfa Kurz (37%). Crolla l'ultradestra - Spoe al 23% : Elezioni Austria, risultati importanti dopo la chiusura dei seggi alle 17. Le prime proiezioni di Research Affairs dicono che i popolari di Sebastian Kurz, 33 anni, stravincono le Elezioni...

Elezioni Austria - proiezioni : trionfano i popolari di Kurz - crolla l'ultradestra - Spoe al 23% : Elezioni Austria, risultati importanti dopo la chiusura dei seggi alle 17. Le prime proiezioni di Research Affairs dicono che i popolari di Sebastian Kurz, 33 anni, stravincono le Elezioni...

Elezioni Austria - proiezioni : trionfa Kurz con il 37% dei voti. L’ultradestra crolla al 16 - 7% e resta dietro ai socialdemocratici. Verdi al 13% : Un trionfo ancora più largo del previsto: Sebastian Kurz stravince le Elezioni politiche in Austria. I popolari, stando alle prime proiezioni dopo la chiusura dei seggi, volano infatti al 37,1%. crolla L’ultradestra che viene stimata al 16,7%, Davanti arrivano quindi i socialdemocratici che confermano le aspettative dei sondaggi, raccogliendo il 22,5%. Alla fine l’Fpoe paga più del previsto lo scandalo Ibiza-gate. Dopo la debacle del 2017, ...

Elezioni Austria - le proiezioni : trionfano i popolari di Kurz. Crolla l'ultradestra : Elezioni Austria, risultati importanti dopo la chiusura dei seggi alle 17. Le prime proiezioni dicono che i popolari di Sebastian Kurz stravincono le Elezioni politiche. La Oevp vola infatti al...

Elezioni Austria - Kurz sicuro vincitore dovrà scegliere : la via verso il Green New Deal o una Vienna anti-italiana che guarda a Visegrad : Da una parte la strada verso Bruxelles e l’apertura a un Green New Deal europeo. Dall’altra la via che porta a Visegrad, a una Vienna anti-italiana che difende l’austerity e rifiuta un nuovo meccanismo di redistribuzione dei migranti. I cittadini Austriaci si presentano alle urne per l’elezione del Nationalrat, ma a scegliere quale sarà il futuro del Paese negli equilibri dell’Ue sarà soprattutto Sebastian Kurz, il ...

Elezioni Austria - favorito Kurz ma resta l'incognita della governabilità | Alle urne dopo lo scandalo "Ibizagate" : Il voto anticipato reso necessario dopo la sfiducia al governo Kurz per lo scandalo che aveva travolto il partner di coalizione Fpoe