Aumentano gli chef stellati che si fanno l' orto dietro casa 

Aumentano le bollette di luce e gas : in famiglia si spenderà di più : Da Ottobre le bollette della luce e del gas saranno più alte. Un rialzo del 2,6% nel primo caso e del 3,9% nel secondo. La variazione è in controtendenza rispetto ai trimestri precedenti: nei mesi scorsi, infatti, gli italiani hanno ricevuto nelle proprie buche delle lettere conti meno salati per l’utilizzo del gas, il cui prezzo era diminuito prima del 6,9% e poi del 9,9%. L’Autorità di regolazione per ...

Le carni bianche Aumentano il rischio di tumore? Gli esperti fanno chiarezza : Non è solo questione di colore. Ci sono alcune carni piuttosto chiare, come quella del maiale, che sono classificate dagli scienziati come carni rosse; altre invece più scure, come quella dell’anatra, che invece fanno parte delle carni bianche. Questo perché, almeno dal punto di vista di ricercatori e nutrizionisti, la differenza tra i due tipi di carne non è solo visiva, ma dipende da caratteristiche di tipo anatomico e biologico del ...

Dati Viminale - a settembre Aumentano gli sbarchi. Hotspot Lampedusa in difficoltà : Per la prima volta nel 2019, il numero di migranti sbarcati in un mese è superiore al corrispondente mese nel 2018. A settembre 2019, secondo il cruscotto statistico del Viminale aggiornato a oggi, sono sbarcate finora 1.435 persone, contro i 947 sbarcati del settembre 2018. Un aumento del 51%, in controtendenza rispetto a un trend di forte diminuzione che sembrava consolidato.In totale, nel 2019 i migranti sbarcati sono stati 6.570, ...

Immigrati - Aumentano gli sbarchi : Lampedusa al collasso - via ai trasferimenti : La linea morbida del governo giallo-rosso ha già prodotto i primi effetti: l'aumento degli sbarchi e il collasso di Lampedusa. Settanta migranti, sbarcati nelle scorse ore sull'isola siciliana, sono stati imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle dove arriveranno in serata. Le operazioni

Morti su lavoro - in Italia Aumentano : sono 3 al giorno. Strage negli ultimi 7 mesi : 599 vittime. “Le leggi ci sono. Ma mancano i controlli” : Precipitati dai tetti di un capannone, incastrati tra i rulli di un macchinario, folgorati da scariche elettriche. Oppure, come nell’ultimo caso dell’azienda agricola di Arena Po, in provincia di Pavia, annegati dopo essere caduti in una vasca agricola. sono tantissime le dinamiche di quella che i sindacati hanno iniziato a chiamare la “Strage inaccettabile”. Ed è difficile dar loro torto sull’utilizzo del termine, guardando ai numeri: da ...

Governo - Grasso : “Pd e M5s parlano solo tra di loro. Vogliono fare da soli - i dubbi Aumentano”. Palazzo Chigi : “Presto nuovi incontri” : Venerdì le indiscrezioni sull’insofferenza per un coinvolgimento che non arriva. Sabato la decisione di venire allo scoperto, parlando chiaramente di “seccatura” e di dubbi che aumentano. Liberi e Uguali fa un passo avanti e dice pronto a sfilarsi da un eventuale futuro Governo, mettendone in bilico la stabilità in Senato. “Da giorni le interlocuzioni sul programma del Governo di svolta sono esclusivamente tra Pd e M5S. A ...

Pietro Grasso : "Pd e M5s vogliono fare da soli. I dubbi Aumentano - altro che svolta!" : “vogliono fare da soli, altro che svolta”. Con un tweet apparso sul suo profilo Twitter, il senatore di Leu Pietro Grasso commenta la trattativa in corso per dar vita a un nuovo esecutivo.“Da giorni le interlocuzioni sul programma del #Governodisvolta sono esclusivamente tra Pd e M5S”, si legge sul suo account, “A questo si aggiungono le ultime polemiche, e i dubbi aumentano. Evidentemente l’intenzione ...

Aumentano le ore di cassa integrazione - a luglio +33 - 5 annuo : A luglio 2019 il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate e' stato pari a 19,1 milioni, in aumento del 33,5%.

Università - Aumentano le risorse per gli atenei : ?premiato chi migliora : Decisa la ripartizione del Ffo 2019: dai 7,34 miliardi del 2018 si passa ai 7,45 di quest’anno. Premiate le strutture che scommettono su trasferimento tecnologico e sedi all’estero

Mimmo Lucano - Aumentano le firme perché riveda suo padre. Gli italiani non lo lasciano solo : L’idea di condannare qualcuno all’esilio, per me, fino a ieri era una possibilità che si limitava alla sfera letteraria – penso ai personaggi di Sofocle o di Chinua Achebe e naturalmente allo stesso Dante. Che una figura politica potesse essere esiliata dalla propria città in epoca moderna stupisce molto il pubblico fuori dai confini nazionali. Prima di tutto, se non sei considerato degno di vivere nella tua città, com’è possibile che ti ...

Stato di emergenza in Amazzonia - Aumentano gli incendi a causa della deforestazione : 1.699 fonti di fuoco nella prima metà dell’anno : Il governo dello Stato di Amazonas, in Brasile, ha dichiarato lo Stato di emergenza di fronte agli incendi boschivi favoriti dall’aumento della deforestazione, che il mese scorso è cresciuta del 278%, secondo i dati dell’Istituto nazionale per le ricerche spaziali (Inpe). “La misura mira a contenere i roghi che degradano la foresta, la nostra risorsa più importante“, ha affermato il governatore ad interim di Amazonas, ...