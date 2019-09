Ato Toscana Centro | l’assessore Del Re nominata presidente dell’assemblea

Allerta Meteo - maltempo ridimensionAto sull’Italia : Lazio e bassa Toscana rimangono a rischio [MAPPE] : Aggiornamento serale per qualche verso meno preoccupante rispetto ai dati mattutini. Il clou del peggioramento in atto da alcune ore, era atteso in queste ore serali con possibili fenomeni parossistici, evincibili da tutti i centri di calcolo, soprattutto sulla Toscana e sul Lazio. Già stamani, l’azione più meridionale di nuclei instabili aveva escluso fenomeni importanti o dannosi per la Liguria, sebbene rovesci e temporali erano comunque ...

Torna a Pisa “BRIGHT – La Notte delle ricercatrici e dei ricercAtori in Toscana” : Saranno presentate martedì 24 settembre, alle ore 12 in Sala Mappamondi del Rettorato dell’Università di Pisa (Lungarno Pacinotti 43), le iniziative Pisane di “BRIGHT – La Notte delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana” che si terrà venerdì 27 settembre coinvolgendo tutta la città. L’iniziativa è promossa da Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, CNR, INFN, INGV, EGO Virgo e Scuola IMT Alti Studi ...

LIVE Giro di Toscana 2019 in DIRETTA : 2’35” di vantaggio per la fuga. Gruppo comandAto dal Team Ineos : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 Il Gruppo è comandato dal Team Ineos del vincitore dell’ultimo Tour de France Egan Bernal. 15.19 Mancano 57 chilometri al traguardo e i battistrada hanno 2’25” di vantaggio. 15.16 Vi ricordiamo che manca un solo passaggio sul GPM del Monte Serra. 15.11 Scende notevolmente il vantaggio dei cinque che adesso hanno 2’35” sul plotone. 15.07 Gruppo in forte ...

LIVE Giro di Toscana 2019 in DIRETTA : 2’35” di vantaggio per i cinque battistrada. Gruppo comandAto dalla Neri Sottoli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Scende notevolmente il vantaggio dei cinque che adesso hanno 2’35” sul plotone. 15.07 Gruppo in forte rimonta sotto il forcing della Neri Sottoli-Selle Italia-KTM. 15.02 Ripreso Pellaud. I battistrada hanno 3’43” di vantaggio sul Gruppo. 14.58 Allungo in discesa da parte di Pellaud. A 75 km dal traguardo viaggia con 13″ sugli immediati inseguitori. 14.53 Il ...

Olio di semi spacciAto per extravergine di oliva : arresti in Toscana e Puglia. 14 indagati - alcuni prestanome : Una frode scoperta dai Nas di Firenze nell'inchiesta, Croce e Delizia, coordinata dalla procura. Bellanova: «Lotta a contraffazione in cima alle priorità»

Superbatterio New Delhi - preoccupazione in Toscana : potrebbe aver causAto il decesso di un paziente : Per il decesso di un paziente anziano per un possibile caso di infezione da batterio New Delhi (Ndm), avvenuto all’ospedale delle Scotte di Siena, riportato da alcuni organi di stampa, la direzione sanitaria dell’Aou senese precisa che è stato “richiesto il riscontro diagnostico sul paziente per conoscere con certezza le cause del decesso”. Lo rende noto un comunicato. Il paziente, un uomo di oltre ottanta anni, è ...

Incendi : in Toscana divieto di abbruciamento prorogAto al 30 settembre : In Toscana è stato posticipato al 30 settembre il periodo a rischio per lo sviluppo di Incendi boschivi e il conseguente divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale. La proroga di ulteriori 15 giorni si è resa necessaria a causa del previsto mantenimento, per tutto il mese di settembre, di condizioni meteo stabili. Il Consorzio LaMMA fornisce indicazioni sul probabile instaurarsi di ...

Allerta Meteo Toscana : prorogAto a domani il codice giallo per temporali : Estesa fino a domani, sabato 7 settembre, alle ore 7, l’Allerta Meteo codice giallo emessa ieri dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per temporali che interesseranno soprattutto la costa della Toscana e l’Arcipelago, il Valdarno inferiore, la Valdelsa e la Valdera e i bacini del Fiora e dell’Albegna. Oggi possibili temporali sparsi, localmente di forte intensità sulle zone più occidentali della regione, con ...

Pisa - smantellAto il campo rom abusivo più grande della Toscana : In anticipo rispetto a quanto previsto sono state allontanate 280 persone e rimosse oltre 60 baracche presenti nel campo, alle porte della città di Pisa. Per le operazioni di pulizia e bonifica stanziati 300mila euro campo rom campo nomadi Raffaello Binelli ?Url ...

Allerta Meteo Toscana : prolungAto il codice giallo per temporali : E’ stato prolungato fino alle 22 di stasera, sabato 31 agosto, il codice giallo per temporali sparsi su gran parte delle zone interne della Toscana. E’ quanto reso noto dalla sala operativa della protezione civile regionale. Confermato invece alle 14 di oggi l’inizio del periodo di vigilanza. I temporali, come già annunciato ieri, potranno essere localmente forti con possibili colpi di vento e grandinate. L'articolo Allerta ...

Un altro delfino trovAto morto sulle spiagge della Toscana - è il 42° quest’anno : La carcassa di un delfino tursiope in avanzato stato di decomposizione è stata segnalata oggi a Bocca d’Arno, a Marina di Pisa: lo rende noto l’Arpat. Si tratta del 42° delfino trovato morto lungo coste della Toscana quest’anno: oltre la metà dei decessi si è registrato da giugno. Secondo gli esperti la causa è il morbillo dei cetacei: lo hanno concluso dopo le autopsie condotte sui corpi degli animali che si sono spiaggiati. ...

Altro delfino trovAto morto in Toscana : è il 41° nel 2019 : Ancora un delfino morto sulle coste Toscana: è il 41° caso nel mare della Toscana nel 2019 e oltre la metà dei decessi è avvenuta dall’inizio di giugno ad oggi. Oggi è stata trovata la carcassa di un esemplare di tursiope a largo del Cinquale (Massa Carrara), nei pressi della foce del fiume Versilia. Sette nella zona di Viareggio. I primi risultati delle analisi eseguite da diversi Istituti di ricerca e commissionati dalla Regione Toscana, ...

Cresce l’aspettativa di vita in Toscana : residenti tra Firenze - PrAto e Pistoia i più longevi della regione : L’aspettativa di vita dei residenti dell’Azienda sanitaria Toscana Centro (comprendente i territori di Empoli, Firenze, Pistoia e Prato) si attesta tra le più elevate della regione: 81,6 anni per gli uomini e 86,2 per le donne. Ai vertici della classifica la provincia di Firenze e Prato, con un picco di 86,5 nelle femmine della zona fiorentina sud-est. In tutta la regione l’aspettativa per gli uomini è di 81,3 anni, mentre per ...

Toscana - ad uccidere i 40 delfini è stAto il Morbillivirus : La conferma dalle analisi effettuate sulle carcasse degli animali. Evidenziata anche la presenza di due sostanze che potrebbero aver contribuito al diffondersi della malattia