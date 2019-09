Atletica | Mondiali 2019 | tutti gli italiani in gara oggi lunedì 30 settembre A che ora

Atletica - Mondiali 2019 oggi : programma - orari e tv di lunedì 30 settembre. Il calendario completo : oggi lunedì 30 settembre va in scena la quarta giornata di gara dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, prosegue la rassegna iridata a Doha (Qatar). Si assegnano sei titoli: c’è grande attesa per la battaglia sui 400 metri ostacoli maschile con il confronto tra Warholm, Benjamin e Samba; i 5000 metri maschili regaleranno come sempre grandi emozioni; show nel salto in alto con Mariya Lasitskene che vuole volare; nel disco maschile sembra ...

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle dell’Italia (domenica 29 settembre). Palmisano mai nel vivo - bravo Desalu : Giornata poco azzurra, sia in termini di presenze che di risultati per l’Italia dell’Atletica ai Mondiali di Doha. L’unico lampo arriva da Desalu che vola in semifinale nei 200, mentre delude Palmisano, lontana dalle prime nella marcia. ESEOSA Desalu 7: sembra facile entrare fra i primi 24 al mondo nei 200 ma non lo è affatto. Disputa una gara buona, non straordinaria, ma chiude con il penultimo tempo buono per il ripescaggio ...

Mondiali Atletica 2019 – Dominio cinese nella 20 km di marcia femminile : vince Liu - Palmisano lontana dalle prime : Podio tutto cinese nella 20 km di marcia femminile dei Mondiali di Atletica 2019: domina Liu, argento per Qieyang, bronzo per L. Yang. L’azzurra Antonella Palmisano lontana dalle prime nella tarda notte italiana si chiude il programma domenicale dei Mondiali di Atletica 2019 con la 20 km di marcia femminile. Una gara dominata dalle atlete cinesi, con Liu che si prende la medaglia d’oro in 1’32″53, argento per ...

Atletica - Mondiali 2019 : tripletta cinese nella 20 km di marcia - Liu Hong firma il terzo titolo. Antonella Palmisano fatica - 13° posto : Liu Hong non ha deluso il pronostico della vigilia e ha vinto la 20 km di marcia ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. A Doha (capitale del Qatar) il caldo si è leggermente placato rispetto ai giorni scorsi quando si sono disputate la Maratona femminile e le 50 km di marcia, la cinese si è imposta col tempo di 1h32:53 e ha così conquistato il terzo titolo iridato della carriera dopo quelli di Daegu 2011 e Pechino 2015. La Campionessa Olimpica, ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29 settembre - 20 km marcia. Tripletta cinese. Antonella Palmisano tredicesima : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.39: Con la Tripletta cinese e con un pizzico di delusione per la prova incolore delle azzurre, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo buona notte 0.38: Chiude diciassettesima Trapletti 0.37: Tredicesimo posto per Antonella Palmisano con 1’37″36, gara anonima per l’azzurra 0.34: Quarta Arenas, poi due giapponesi, Okada e Fujii 0.33: Quarto posto per De Sena 0.32: ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29 settembre - Antonella Palmisano deve inseguire nei 20 km di marcia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.47: Si ferma definitivamente Tekdal, squalificata 23.46: Ora le tre cinesi sono davanti, tutto come da pronostico, vedremo se terranno fino alla fine questo ritmo 23.45: Pit stop per la turca Tekdal che era nel gruppo di testa. 2′ di stop per marcia irregolare per lei 23.44: Ora restano in nove davanti 23.43: Liu davanti e gruppo che si assottiglia. Ora sono una dozzina davanti, ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29 settembre - Antonella Palmisano si stacca subito dalle migliori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.18: Sono 18 nel gruppetto di testa, poi tre o quattro atlete sfilacciate e poi il gruppetto con Palmisano già staccato decisamente, Trapletti è ancora più indietro 23.17: Adesso è Bekmez a fare l’andatura, le cinesi sono davanti, Palmisano sempre dietro 23.16: Liu e Bekmez davanti, Palmisano ormai distanziata dal gruppo di testa che è composto da una ventina di atlete 23.14: Le cinesi ...

Atletica - Mondiali 2019 : il medagliere. Classifica e piazzamenti. USA al comando - Italia con 1 bronzo : I Mondiali 2019 di Atletica leggera si disputano a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre, la rassegna iridata si preannuncia altamente spettacolare e prevede la partecipazione di tantissime stelle che si daranno battaglia per salire sul podio delle varie specialità in programma. Di seguito il medagliere completo e dettagliato dei Mondiali 2019 di Atletica leggera. MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2019: ...

Atletica - Mondiali 2019 : Fraser-Pryce e Taylor - poker iridati! Asta a Sidorova - USA col record del mondo nella 4×400 mista : Giornata pirotecnica a Doha (capitale del Qatar) dove si sono assegnati quattro titoli ai Mondiali 2019 di Atletica leggera in attesa della 20 km di marcia femminile che scatterà alle ore 23.00 italiane (Antonella Palmisano si giocherà una medaglia). Riflettori puntati soprattutto sui 100 metri femminili, di seguito la cronaca e tutti i risultati del terzo giorno di gare della rassegna iridata. FINALI: 100 METRI (FEMMINILE) – ...

Atletica - Mondiali 2019 : Shelly-Ann Fraser-Pryce incontenibile - la donna più veloce del Pianeta con 10.71! Quarto trionfo per la mamma giamaicana : Shelly-Ann Fraser-Pryce è l’indiscutibile Reginetta dello sprint, la donna più veloce del Pianeta viene dalla Giamaica e oggi ha letteralmente dominato la Finale dei 100 metri ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. La 32enne ha confezionato uno show disumano, una prova di assoluto spessore tecnico frutto di un gesto atletico sublime: è uscita benissimo dai blocchi di partenza (0.134 il tempo di reazione, nessuna come lei), divina in fase di ...

Atletica - Mondiali 2019 : Fausto Desalu in semifinale sui 200 metri - l’azzurro ripescato con 20.43 : Fausto Desalu vola in semifinale sui 200 metri ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, l’azzurro non ha incantato nelle batterie del mezzo giro di pista ma è riuscito a strappare il pass per il prossimo turno grazie al secondo tempo di ripescaggio (sui tre a disposizione). Il 25enne ha avuto un eccellente tempo di reazione (0.136, il più basso della sua serie) ma ha faticato a ingranare nei primi metri, discreto il lanciato e ha chiuso col ...

Mondiali Atletica 2019 – Eseosa Desalu in semifinale nei 200 metri : eliminato Antonio Infantino : Eseosa Desalu si qualifica per la semifinale dei 200 metri dei Mondiali di Atletica leggera: il velocista azzurro passa il turno grazie al terzo tempo dei ripescaggi. eliminato Antonio Infantino Eseosa Desalu stacca il pass per la semifinale dei 200 metri dei Mondiali di Atletica leggera in corso di svolgimento a Doha, Qatar. Il velocista italiano ha chiuso 4° nella sua batteria in 20″43 e, grazie all’ultimo dei tre tempi di ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29 settembre - Eseosa Desalu in semifinale nei 200! Eliminato Infantino. Antonella Palmisano outsider nella marcia. Che finale nei 100 donne! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.58: Nell’asta eliminate Kiriakopoulou, Moser, Sutej e Ryzih 19.55: E’ IN semifinale Eseosa Desalu! Entra con l’ultimo tempo di ripescaggio l’azzurro. Vince l’ultima batteria Richards con 20″23, secondo posto per Lyles in 20″26, terzo posto per Rodney in 20″38 19.53: Al via nell’ultima batteria dei 200 Brendon Rodney (Can), Noah Lyles ...