Atletica | Mondiali 2019 Tamberi | “Sono carico da morire | Tortu mi ha dato adrenalina”

Fonte : oasport

(Di lunedì 30 settembre 2019) C’è grande attesa a Doha per l’esordio di Gianmarcoe Davide Re aidileggera, due uomini di punta della nostra Nazionale scenderanno in pista nella giornata di domani impegnati rispettivamente nelle qualificazioni del salto in alto e nelle batterie dei 400 metri. Gli azzurri vogliono incominciare al meglio la propria avventura nella rassegna iridata, il marchigiano è al rientro dopo un lungo stop dovuto a dei problemi fisici mentre il ligure si è reso protagonista di una stagione spettacolare con tanto di record nazionale. Di seguito le dichiarazioni che hanno rilasciato in conferenza stampa. Gianmarco: “Quest’anno è stato particolare, pieno di imprevisti e problemini. Non gareggio da tre mesi: la cosa mi dovrebbe buttar giù e invece mi carica da. Le condizioni fisiche non sono al top e di conseguenza devo compensare con la ...

eleagiorgi : ???????????? ?? 'It always seems impossible until it's done.' MEDAGLIA DI BRONZO ai Campionati Mondiali di Atletica Legger… - ilpost : Eleonora Giorgi ha vinto la medaglia di bronzo nella marcia ai Mondiali di atletica - SkyTG24 : Mondiali atletica Doha, Eleonora Anna Giorgi bronzo nella 50 km marcia -