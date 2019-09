Atletica - Mondiali 2019 – Filippo Tortu : “La finale dei 100 metri era l’obiettivo. A Tokyo gareggerò su una sola distanza” : Filippo Tortu e una finale dei Mondiali nei 100 metri. Era dal 1987 che un azzurro non raggiungeva questo traguardo e lui l’ha fatto, ha vinto la propria “medaglia d’oro”, ottenendo il miglior crono stagionale nell’occasione che più contava (10″07). Non era stata un’annata facile per lui: la scelta tra 100 e 200 metri e un infortunio. Tuttavia a Doha ha ritrovato il filo del discorso e, pur soffrendo nel ...

Atletica - Mondiali 2019 : le finali di oggi. Lasitskene per volare oltre i 2 metri - Warholm-Benjamin : duello da record del mondo : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEI Mondiali DI Atletica (30 SETTEMBRE), SI COMINCIA ALLE 15.30 Oggi lunedì 30 settembre si assegnano ben sei titoli ai Mondiali 2019 di Atletica leggera in corso di svolgimento a Doha (Qatar). Diamo uno sguardo alle varie gare in programma e a tutti i favori della quarta giornata della rassegna iridata. SALTO IN ALTO (FEMMINILE) – Mariya Lasitskene è pronta per un grande show, la 26enne russa insegue ...

Mondiali Atletica 2019 – La Cina monopolizza il podio della 20 km di marcia - Palmisano chiude al 13° posto : Tre cinesi sul podio della venti chilometri di marcia femminile ai Mondiali di Doha, fuori dalla top ten invece Antonella Palmisano La Cina domina la 20 km di marcia ai Mondiali di Doha, monopolizzando l’intero podio con tre proprie atlete. A vincere l’oro è Liu Hong, che si prende il terzo titolo iridato in carriera dopo quelli ottenuti nel 2011 e nel 2015, prima di una pausa biennale dovuta alla maternità. La campionessa ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 30 settembre. Lasitskene per volare - Benjamin-Warholm da brividi. Desalu in semifinale sui 200 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare – Gli italiani in gara oggi – Il programma di oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, oggi lunedì 30 settembre si assegnano ben sei titoli a Doha (capitale del Qatar) e si preannuncia una giornata altamente scoppiettante con tantissima carne al fuoco. Riflettori puntati in particolar modo sul salto in alto ...

La giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri femminili ai Mondiali di Atletica : L’atleta giamaicana 32enne Shelly-Ann Fraser-Pryce ha vinto la medaglia d’oro nella finale dei 100 metri femminili dei Mondiali di atletica leggera di Doha, in Qatar. Fraser-Pryce ha vinto in 10.71 secondi, arrivando davanti alla britannica Dina Asher-Smith (10.83), e all’ivoriana Marie-Josée

Atletica - Mondiali 2019 : quando si corre la maratona maschile? Data - programma - orario e tv : La maratona maschile dei Mondiali 2019 di Atletica leggera si correrà sabato 5 ottobre alle ore 23.00 italiane (la mezzanotte locale di Doha, capitale del Qatar). Uno degli eventi più attesi dell’intera rassegna iriData andrà dunque in scena al penultimo giorno di gare, si preannuncia grande spettacolo nel cuore della notte di Doha dove i migliori interpreti della 42 km si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. ...

Atletica - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (lunedì 30 settembre). A che ora gareggiano - programma e tv : oggi lunedì 30 settembre saranno impegnati solo 5 italiani ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha (Qatar) dove va in scena la quarta giornata della rassegna iridata. Gloria Hooper aprirà le danze nelle batterie dei 200 metri e potrebbe sperare in un passaggio del turno che deve essere invece l’obiettivo minimo di Maria Benedicta Chigbolu sui 400 metri, Hassane Fofana e Lorenzo Perini si cimenteranno invece nelle batterie dei 110 ...

Atletica - Mondiali 2019 oggi : programma - orari e tv di lunedì 30 settembre. Il calendario completo : oggi lunedì 30 settembre va in scena la quarta giornata di gara dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, prosegue la rassegna iridata a Doha (Qatar). Si assegnano sei titoli: c’è grande attesa per la battaglia sui 400 metri ostacoli maschile con il confronto tra Warholm, Benjamin e Samba; i 5000 metri maschili regaleranno come sempre grandi emozioni; show nel salto in alto con Mariya Lasitskene che vuole volare; nel disco maschile sembra ...

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle dell’Italia (domenica 29 settembre). Palmisano mai nel vivo - bravo Desalu : Giornata poco azzurra, sia in termini di presenze che di risultati per l’Italia dell’Atletica ai Mondiali di Doha. L’unico lampo arriva da Desalu che vola in semifinale nei 200, mentre delude Palmisano, lontana dalle prime nella marcia. ESEOSA Desalu 7: sembra facile entrare fra i primi 24 al mondo nei 200 ma non lo è affatto. Disputa una gara buona, non straordinaria, ma chiude con il penultimo tempo buono per il ripescaggio ...

Mondiali Atletica 2019 – Dominio cinese nella 20 km di marcia femminile : vince Liu - Palmisano lontana dalle prime : Podio tutto cinese nella 20 km di marcia femminile dei Mondiali di Atletica 2019: domina Liu, argento per Qieyang, bronzo per L. Yang. L’azzurra Antonella Palmisano lontana dalle prime nella tarda notte italiana si chiude il programma domenicale dei Mondiali di Atletica 2019 con la 20 km di marcia femminile. Una gara dominata dalle atlete cinesi, con Liu che si prende la medaglia d’oro in 1’32″53, argento per ...

Atletica - Mondiali 2019 : tripletta cinese nella 20 km di marcia - Liu Hong firma il terzo titolo. Antonella Palmisano fatica - 13° posto : Liu Hong non ha deluso il pronostico della vigilia e ha vinto la 20 km di marcia ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. A Doha (capitale del Qatar) il caldo si è leggermente placato rispetto ai giorni scorsi quando si sono disputate la Maratona femminile e le 50 km di marcia, la cinese si è imposta col tempo di 1h32:53 e ha così conquistato il terzo titolo iridato della carriera dopo quelli di Daegu 2011 e Pechino 2015. La Campionessa Olimpica, ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29 settembre - 20 km marcia. Tripletta cinese. Antonella Palmisano tredicesima : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.39: Con la Tripletta cinese e con un pizzico di delusione per la prova incolore delle azzurre, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo buona notte 0.38: Chiude diciassettesima Trapletti 0.37: Tredicesimo posto per Antonella Palmisano con 1’37″36, gara anonima per l’azzurra 0.34: Quarta Arenas, poi due giapponesi, Okada e Fujii 0.33: Quarto posto per De Sena 0.32: ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29 settembre - Antonella Palmisano deve inseguire nei 20 km di marcia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.47: Si ferma definitivamente Tekdal, squalificata 23.46: Ora le tre cinesi sono davanti, tutto come da pronostico, vedremo se terranno fino alla fine questo ritmo 23.45: Pit stop per la turca Tekdal che era nel gruppo di testa. 2′ di stop per marcia irregolare per lei 23.44: Ora restano in nove davanti 23.43: Liu davanti e gruppo che si assottiglia. Ora sono una dozzina davanti, ...