Atletica | Mondiali 2019 | Fausto Desalu eliminato nella semifinale dei 200 metri | azzurro

Atletica - Mondiali 2019 : Hassane Fofana in semifinale sui 110 ostacoli - azzurro vicino al personale. Perini eliminato : Hassane Fofana si è qualificato alle semifinali dei 110 metri ostacoli ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, l’azzurro ha corso in 13.49 nella prima batteria dove ha concluso al quinto posto: solo i primi quattro di ogni serie passavano il turno, a loro però si sono aggiunti i migliori sei tempi di rispeccagio e il crono stampato dal 27enne è più che sufficiente (il migliore dei sei). Prestazione discreta da parte del lombardo che si è ...

Atletica - Mondiali 2019 : Asher-Smith e Miller-Uibo impressionano in batteria - eliminate le azzurre Chigbolu e Hooper : A Doha (capitale del Qatar) è iniziata la quarta giornata di gare dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, pomeriggio italiano caratterizzato da tre turni eliminatori (batterie e qualificazioni) tutti al femminile. eliminate le azzurre impegnate, vale a dire Gloria Hooper sui 200 metri e Maria Benedicta Chigbolu sui 400 metri. 400 METRI (FEMMINILE), BATTERIE – impressionano le due grandi favorite della vigilia che letteralmente passeggiano e ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 30 settembre. Mezzofondo spettacolo - alto donne - Benjamin-Warholm da brividi. Desalu in semifinale sui 200. Hooper e Chigbolu fuori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.48: Queste le protagoniste della quinta batteria dei 400: Polina Miller (Ana), Kenza Sosse (Qat), Anna Kielbasinska (Pol), Shaunae Miller-Uibo (Bah), Déborah Sananes (Fra), Anastasia Le-Roy (Jam), Mary Moraa (Ken), Irini Vasiliou (Gre) 17.46: Moroko del Botswana si impone nella quarta batteria dei 400 con il tempo di 50”59 davanti a McPherson in 51”21 e Ofili (55”51) 17.43: La Ceca ...

MONDIALI Atletica 2019 DOHA/ Programma e orari : Hooper subito fuori nei 200 : MONDIALI ATLETICA 2019 DOHA: il Programma delle gare e gli orari di tutte le finali in Programma oggi 30 settembre 2019, Hooper male nei 200 metri donne.

Atletica - Mondiali 2019. Tamberi : “Sono carico da morire - Tortu mi ha dato adrenalina”. Re : “L’obiettivo è la finale” : C’è grande attesa a Doha per l’esordio di Gianmarco Tamberi e Davide Re ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, due uomini di punta della nostra Nazionale scenderanno in pista nella giornata di domani impegnati rispettivamente nelle qualificazioni del salto in alto e nelle batterie dei 400 metri. Gli azzurri vogliono incominciare al meglio la propria avventura nella rassegna iridata, il marchigiano è al rientro dopo un lungo stop ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 30 settembre. Mezzofondo spettacolo - alto donne - Benjamin-Warholm da brividi. Desalu in semifinale sui 200. Hooper fuori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.34: Vince la batteria l’argento dei 100, la britannica Asher Smith con il tempo di 22″32, seconda la statunitense Bryant in 22″56, terza la bahamense Gaither in 22″57, per Hooper 23″33 16.33: Prestazione estremamente negativa per Gloria Hooper che chiude penultima e viene eliminata 16.30: C’è Gloria Hooper al via della quarta batteria dei 200. Queste le ...

Mondiali Atletica 2019 Doha/ Orari e programma : via alla sessione odierna! : Mondiali atletica 2019 Doha: il programma delle gare e gli Orari di tutte le finali in programma, cominciano i primi eventi di oggi 30 settembre 2019.

Atletica - Antonietta Di Martino riceve il bronzo dei Mondiali 2009 : squalificata Chicherova - oggi la premiazione a Doha : Giornata indimenticabile per Antonietta Di Martino che a Doha (capitale del Qatar) ha ricevuto la medaglia di bronzo dei Mondiali 2009 di Atletica leggera. Il riconoscimento è arrivato a dieci anni di ritardo, l’azzurra fu infatti quarta nel salto in alto a Berlino, all’Olympiastadion si rese protagonista di un bel balzo a 1.99 nella gara vinta dalla croata Blanka Vlasic (2.04) davanti alla russa Anna Chicherova e alla tedesca Ariane ...

Gli assurdi Mondiali di Atletica in Qatar : A Doha gli atleti hanno trovato un clima insopportabile, gare organizzate a notte fonda e tribune semivuote: chi lo avrebbe mai detto?

Atletica - Mondiali 2019 : il programma di domani (giorno 30 settembre). Programma - orari - tv e streaming. Gli azzurri in gara : I Mondiali 2019 di Atletica leggera di Doha sono entrati ormai nel vivo. domani (29 settembre) andrà in scena la quarta giornata con sei finali. Scenderanno in pista e in pedana, come sempre, alcuni tra gli atleti più forti, conosciuti e competitivi al mondo. Per quanto concerne gli azzurri saranno sette in gara: Gloria Hooper, Maria Benedicta Chigbolu, Hassane Fofana, Lorenzo Perini e Fausto Desalu I Mondiali 2019 di Atletica leggera saranno ...