Atletica | Antonietta Di Martino | “Ho sempre sentito mia questa medaglia La vita è

Atletica - Antonietta Di Martino riceve il bronzo dei Mondiali 2009 : squalificata Chicherova - oggi la premiazione a Doha : Giornata indimenticabile per Antonietta Di Martino che a Doha (capitale del Qatar) ha ricevuto la medaglia di bronzo dei Mondiali 2009 di Atletica leggera. Il riconoscimento è arrivato a dieci anni di ritardo, l’azzurra fu infatti quarta nel salto in alto a Berlino, all’Olympiastadion si rese protagonista di un bel balzo a 1.99 nella gara vinta dalla croata Blanka Vlasic (2.04) davanti alla russa Anna Chicherova e alla tedesca Ariane ...

