Atelier Ryza Ever Darkness & The Scret Hideout | Nuuovi dettagli da Koei Tecmo

Fonte : gamerbrain

(Di lunedì 30 settembre 2019) Dopo il Tokyo Game Show 2019, dove; the Secretha vinto il premio “Future Division Award” ai Japan Game Awards,Europe ha svelato nuove informazioni per i giocatori interessati ad ordinare la speciale Digital Deluxe Edition prima dell’arrivo del gioco in Europa, il 1° novembre 2019. È ora possibile effettuare il pre-order di; the Secretper PC tramite Steam®, sul PlayStation® Store e sul Nintendo eShop. Coloro che desiderano aggiungere ancora più magia alla loro esperienza con, la Digital Deluxe Edition offre una serie di fantastici contenuti. I fan che effettueranno il pre-order della Digital Deluxe Edition ricanno i set di costumi “Another Fashion” e “Summer Style”, aggiungendo 15 nuove opzioni di ...

